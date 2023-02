Πολιτική

Μητσοτάκης από Τρίκαλα: Το 2025 στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65

Επίσκεψη στο εργοτάξιο του Ε65 πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός συνοδευόμενος από τον υπουργό ενέργειας Κώστα Σκρεκα και τον υπουργό υποδομών Κώστα Καραμανλή.

Το εργοτάξιο όπου κατασκευάζεται το βόρειο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, το οποίο θα συνδέσει τα Τρίκαλα με τα Γρεβενά και στη συνέχεια βορειότερα με την Εγνατία Οδό, επισκέφθηκε το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διαδρομή από τη Λάρισα προς τα Γρεβενά, και εξέφρασε την πεποίθηση στα τέλη το 2023 να εγκαινιάσει το πρώτο τμήμα του έργου από τα Τρίκαλα μέχρι την Καλαμπάκα.

«Χαίρομαι ιδιαίτερα που επισκέπτομαι σήμερα το ζωντανό εργοτάξιο του βόρειου τμήματος του Ε65. Ενός δρόμου κομβικής σημασίας για τη Θεσσαλία, ειδικά για τη δυτική Θεσσαλία, καθώς θα συνδέσει επιτέλους τη Θεσσαλία με την Εγνατία οδό, ενός δρόμου εξαιρετικά σημαντικού για τη Δυτική Μακεδονία, θα έλεγα για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας συνολικά» είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Η αλήθεια είναι ότι το έργο αυτό, όπως είπε και ο υπουργός, ήταν ένα έργο πρακτικά ξεγραμμένο. Όταν ήρθαμε στα πράγματα είχε πολύ μεγάλες δυσκολίες, που αφορούσαν την ανάμειξη της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είχε και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Ασχοληθήκαμε με πολύ μεγάλη επιμονή με το έργο αυτό, ξεμπλοκάραμε τις σχετικές διαδικασίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εξασφαλίσαμε και πλήρη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης».

Μητσοτάκης: Είχα πει το 2019 ότι θα μετατρέψουμε τη χώρα σε ένα μεγάλο εργοτάξιο, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην περιφέρεια. Αυτό γίνεται πράξη

Όπως είπε, «σχεδόν 500 εκατομμύρια θα πέσουν στο έργο αυτό το οποίο, όπως βλέπετε, υλοποιείται με γρήγορους ρυθμούς και θα παραδοθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων, με το πρώτο τμήμα του, το τμήμα που συνδέει τα Τρίκαλα και την Καλαμπάκα, να είναι έτοιμο πριν το τέλος του χρόνου. Και αυτό προφανώς έχει ξεχωριστή σημασία και για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής των Μετεώρων, που αποτελούν έναν από τους εμβληματικούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας».

«Είχα πει πριν από τις εκλογές του 2019 ότι θα μετατρέψουμε τη χώρα σε ένα μεγάλο εργοτάξιο, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην περιφέρεια. Νομίζω ότι όλοι διαπιστώνουν ότι αυτό γίνεται πράξη. Μιλάμε πια με έργα χειροπιαστά, έργα τα οποία υλοποιούνται, έργα τα οποία βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής όλων των πολιτών, έργα τα οποία σπάνε την απομόνωση της περιφέρειας, έργα τα οποία κλείνουν ουσιαστικά εκκρεμότητες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν», επισήμανε και πρόσθεσε: «Ένα τέτοιο έργο είναι και το βόρειο κομμάτι του Ε65 και νομίζω ότι τα χαμόγελα όλων των πολιτών της περιοχής είναι η καλύτερη απόδειξη για το πόσο σημαντικό είναι το έργο αυτό.

Θέλω, τέλος, να τονίσω ότι και το έργο αυτό κατασκευάζεται από ελληνικές εταιρείες, κατασκευάζεται από Έλληνες μηχανικούς, από Έλληνες τεχνικούς, από Έλληνες εργοδηγούς, αποδεικνύοντας για μία ακόμα μια φορά ότι οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες έχουν την εμπειρία, τη δυνατότητα να φέρουν εις πέρας δύσκολα τεχνικά έργα και να συμπρωταγωνιστήσουν και αυτές στο άλμα ανάπτυξης το οποίο δρομολογείται σήμερα στη χώρα μας.

Με το καλό λοιπόν, να έρθουμε στο τέλος του '23 να εγκαινιάσουμε, να δώσουμε στην κυκλοφορία το πρώτο τμήμα, από τα Τρίκαλα μέχρι την Καλαμπάκα».

Η επόμενη δεκαετία θα είναι η δεκαετία των μεγάλων σιδηροδρομικών έργων

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η επόμενη δεκαετία θα είναι η δεκαετία των μεγάλων συνδρομητικών Έργων και σημείωσε: «Τα Τρίκαλα, είναι ήδη μέσα στους 20 τουριστικούς προορισμούς της χώρας, χωρίς να έχουν ακόμα ολοκληρωθεί τα έργα αυτά. Οπότε σκεφτείτε ποια μπορεί να είναι η δυναμική συνολικά για τα Τρίκαλα, για τα Γρεβενά, στα οποία θα βρεθώ σε λίγο, για όλο τον καταπληκτικό ορεινό όγκο, ο οποίος ακόμα είναι στην μεγάλη του πλειοψηφία ανεξερεύνητος. Κλείνουμε πια τις εκκρεμότητες των οδικών έργων με τον Ε65, με το Πάτρα - Πύργος, με την παράκαμψη της Αμβρακίας και φυσικά με τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης.

Η επόμενη δεκαετία θα είναι η δεκαετία των μεγάλων σιδηροδρομικών έργων. Εκεί η χώρα είχε μείνει πίσω. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλες αστοχίες στον τρόπο με τον οποίον τα έργα αυτά σχεδιάστηκαν και δημοπρατήθηκαν.

Έχουμε κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά να μαζέψουμε το σιδηροδρομικό έργο και έχεις απόλυτα δίκιο να λες ότι ο σιδηρόδρομος είναι το πιο φιλικό μέσο προς το περιβάλλον.

Έχει ξεχωριστή σημασία όχι μόνο για τις μεταφορές των επιβατών, αλλά και για το εμπορικό έργο το οποίο μπορεί να εκτελεί και μια Περιφέρεια βέβαια η οποία φιλοδοξεί να είναι διαμετακομιστικό κέντρο, όπως η Θεσσαλία, πρέπει και αυτή να έχει πρόσβαση σε αξιόπιστους σιδηροδρόμους. Έχει μεγάλη σημασία να μη σκεφτόμαστε μόνο τη Θεσσαλία, να σκεφτόμαστε και τη Δυτική Μακεδονία, η οποία αντιμετωπίζει τις μεγάλες δυσκολίες της απολιγνιτοποίησης, για να μπορέσει και η Δυτική Μακεδονία να έχει σιδηροδρομική σύνδεση, όχι μόνο οδική σύνδεση. Την αποκτά μέσα από τον Ε65. Να έχει και σιδηροδρομική σύνδεση με τον κορμό του δικτύου της χώρας. Γι' αυτό και η μελέτη αυτή έχει ξεχωριστή σημασία», τόνισε στις δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός.

Κώστας Καραμανλής: Γίνονται σημαντικά έργα σε όλη την περιφέρεια και ειδικά εδώ στη Θεσσαλία

Τον πρωθυπουργό ενημέρωσε για την πρόοδο των εργασιών ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, ο οποίος δήλωσε: «Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζουμε στο εργοτάξιο του βόρειου τμήματος του Ε65. Ένα έργο το οποίο πέρασε από χίλια κύματα και θα μου επιτρέψετε να επαναλάβω, ξανά, πόσο σημαντική ήταν η δική σας συμβολή σε δύο ζητήματα κομβικά. Το πρώτο ήταν να ξεμπλοκάρει το έργο από τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Ένα έργο το οποίο ήταν μπλοκαρισμένο και ξεγραμμένο, η δική σας κυβέρνηση κι εσείς προσωπικά καταφέρατε και το ξεμπλοκάρατε.

Το δεύτερο πιο σημαντικό, ότι το έργο αυτό χρηματοδοτείται πλέον από το Ταμείο Ανάκαμψης. Που σημαίνει ότι η εθνική συμμετοχή πόρων είναι μηδενική. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να σας δείξουμε την πρόοδο των εργασιών, η οποία βρίσκεται στο 20%. Και είμαστε εδώ για να σας πούμε ότι προχωράμε με γοργούς ρυθμούς στο έργο αυτό και το πρώτο κομμάτι των 24 χιλιομέτρων Τρίκαλα - Καλαμπάκα θα είναι έτοιμο πριν τα χρονοδιαγράμματα, δηλαδή μέσα στο 2023.

Τα έργα τα οποία κάνουμε σε όλη την περιφέρεια, και ειδικά στην Περιφέρεια εδώ στη Θεσσαλία, είναι έργα πολύ σημαντικά και έχουν στόχο αυτό το οποίο πάντα είχατε πει από το 2019: ότι βάζουμε πλέον την περιφέρεια στην πρώτη γραμμή και τα έργα αυτά αποδεικνύουν ότι εμείς έχουμε πλέον όχι μόνο στα λόγια -να λέμε ότι φροντίζουμε για την περιφερειακή ανάπτυξη- αλλά έχουμε να δείξουμε και εμπράκτως συγκεκριμένα έργα που αυτό το όραμα το κάνουν πράξη».

Κ. Αγοραστός: Πρόκειται για έργα σημαντικά για την ασφάλεια, το περιβάλλον, τους ανθρώπους

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός ανέφερε τα εξής: «Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και για το ξεμπλοκάρισμα της ηλεκτροκίνησης Παλαιοφάρσαλα - Καλαμπάκα και για την ηλεκτροκίνηση του Θεσσαλικού σιδηροδρόμου, γιατί θα είναι η πρώτη Περιφέρεια η οποία θα έχει ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και αυτό είναι σημαντικό για την ασφάλεια, το περιβάλλον, τους ανθρώπους. Και αυτό το έργο μας δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ευχαριστούμε για όλα τα υπόλοιπα, μας δώσατε πολλά. Τα είπαμε χθες, αλλά αυτό είναι σημαντικό, γιατί ήταν όνειρο η ηλεκτροκίνηση. Ήταν όνειρο να γίνει αυτός ο δρόμος εδώ.

Είναι σημαντικά, είναι εμβληματικά, μεγάλα, ανθρώπινα, σύγχρονα έργα και έργα που βοηθάνε και το περιβάλλον».

Η «ραχοκοκαλιά» της Ελλάδας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το βόρειο τμήμα του Ε65, μήκους 70,47 χιλιομέτρων, θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ταχεία και απρόσκοπτη διασύνδεση των Περιφερειακών Ενοτήτων της κεντρικής Ελλάδας αλλά και τη σύνδεσή τους με την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, βελτιώνοντας την οδική ασφάλεια και ενισχύοντας το εμπόριο, τις μεταφορές, τον τουρισμό και τις οικονομικές προοπτικές της ευρύτερης περιοχής.

Οι εργασίες άρχισαν τον Αύγουστο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2025, ενώ επιμέρους τμήματα όπως το Τρίκαλα - Καλαμπάκα θα παραδοθούν νωρίτερα.

Σε συνδυασμό με την περάτωση του νότιου τμήματος, που θα φτάνει έως τον κόμβο Ξυνιάδας, θα παραδοθεί στην κυκλοφορία ένας ασφαλής και σύγχρονος οδικός άξονας που θα διατρέχει τη «ραχοκοκαλιά» της Ελλάδας, εκτεινόμενος από τη Λαμία έως την Εγνατία.

Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση του βόρειου τμήματος του Ε65 ανέρχεται στα 480 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο θα καλύψει εξ ολοκλήρου το κόστος.

