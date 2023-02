Αθλητικά

NBA: “Όργια” Λίλαρντ με 71 πόντους κόντρα στο Χιούστον

Αδιανόητη εμφάνιση από τον γκαρντ του Πόρτλαντ, που πέτυχε το μεγάλο ρεκόρ με λιγότερα από 40 λεπτά στο παρκέ.

Στη «σκιά» της επικράτησης των Μπακς επί του Φοίνιξ στο Μιλγουόκι, η οποία ήταν η 14η διαδοχική για τα «ελάφια», ο Ντέιμιαν Λίλαρντ έδωσε μια μοναδική... παράσταση, οδήγησε το Πόρτλαντ στην εντός έδρας νίκη με 131-114 επί του Χιούστον και έγραψε Iστορία.

Μολονότι αγωνίστηκε για λιγότερα από 40 λεπτά, ο γκαρντ των Μπλέιζερς τελείωσε τον αγώνα με 71 πόντους, έχοντας ευστοχήσει σε 13 τρίποντα, και έγινε ο όγδοος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που έχει σημειώσει τουλάχιστον 70 πόντους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 71 πόντοι αποτελούν ρεκόρ καριέρας για τον "Dame Time", αλλά και για τους Μπλέιζερς, ενώ με τη συγκεκριμένη επίδοση ο 32χρονος γκαρντ «ισοφάρισε» τη συγκομιδή του Ντόνοβαν Μίτσελ, ο οποίος είχε πετύχει 71 πόντους στη νίκη του Κλίβελαντ επί του Σικάγο στις 2 Ιανουαρίου. Το προηγούμενο ρεκόρ πόντων του Λίλαρντ ήταν 61 πόντοι.

Για την ιστορία, ο Λίλαρντ αγωνίστηκε για 39 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα με απολογισμό 71 πόντους (9/16 δίποντα, 13/22 τρίποντα, 14/14 βολές), 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 λάθη, ενώ βγήκε από το παιχνίδι, 44 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την αποθέωση από τους φιλάθλους, οι οποίοι στα τελευταία λεπτά του ματς φώναζαν προς τιμήν του το σύνθημα "MVP! MVP!".

