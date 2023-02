Κοινωνία

Καθαρά Δευτέρα: Επί ποδός η Τροχαία για την επιστροφή των εκδρομέων

Ομαλά εξελίσσεται από το πρωί η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας στην Αττική.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Τροχαία Αττικής, η κίνηση είναι αυξημένη στα διόδια της Ελευσίνας και των Αφιδνών, αλλά χωρίς προβλήματα. Από την Τροχαία εκτιμάται ότι τις επόμενες ώρες θα κορυφωθεί η επιστροφή των εκδρομέων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΑΣ, σήμερα (27/2) ) από τις 6 το πρωί μέχρι τις 2 τo μεσημέρι 28.863 αυτοκίνητα επέστρεψαν στην Αττική μέσω της Αθηνών-Λαμίας και 12.801 μέσω της Αθηνών-Κορίνθου.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω της αυξημένης κίνησης των εκδρομέων, βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης, ενώ έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Τέλος, από τις 15:00 έως τις 21:00 ισχύει για το ρεύμα εισόδου απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

