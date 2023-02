Βασιλιάς Κάρολος: Έλληνας ο μαέστρος στην στέψη του - Με βυζαντινή μουσική το τελετουργικό

Life

Η βασιλική σύζυγος, Καμίλα, θα στεφθεί επίσης στην ιστορική τελετή.



Η στέψη του βασιλιά Καρόλου πλησιάζει και ο ίδιος έχει ζητήσει να υπάρχει στην τελετή ελληνορθόδοξη βυζαντινή μουσική, ως φόρο τιμής στον πατέρα του, πρίγκιπα Φίλιππο.

Το Σύνολο Βυζαντινών Ψαλμών (Byzantine Chant Ensemble) επιλέχθηκε να εκτελέσει ελληνική ορθόδοξη μουσική κατά τη διάρκεια της τελετής και ο δημιουργός του συνόλου, Αλέξανδρος Λίγκας, καθηγητής λειτουργιολογίας και ορθόδοξης μουσικής στη Θεολογική Ακαδημία του Άγιου Βλαδίμηρου στη Νέα Υόρκη και ιδρυτής της χορωδίας «Cappella Romana», μίλησε στην ΕΡΤ.

«Ο βασιλιάς έχει κρατήσει πολύ στενές σχέσεις με την Ορθοδοξία για αρκετά χρόνια. Ήθελε να τιμήσει τον πατέρα του, τον πρίγκιπα Φίλιππο, που ήταν και αυτός γεννημένος στην Κέρκυρα. Να τιμήσει τον πατέρα του με ελληνική ψαλμωδία» είπε ο κ. Λίγκας.

Όσο για το πώς έφτασε στον ίδιο η πρόταση, ο μαέστρος της χορωδίας που θα ψάλλει στη στέψη του Καρόλου, ανέφερε πως «στο αβαείο του Ουέστμινστερ είχαν αυτή την εντολή από τον βασιλιά, ότι είχε αυτό το αίτημα που ήθελε ελληνορθόδοξη μουσική, αλλά ήρθαν σε επαφή με μένα σαν ερευνητής της ορθόδοξης μουσικής. Δηλαδή να βρούμε κάποιο τρόπο να ικανοποιήσουμε αυτό το αίτημα».



Υπενθυμίζεται ότι στις 6 Μαΐου 2023 θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου, στο Αββαείο του Γουέστμινστερ στο Λονδίνο, όπως έχουν ανακοινώσει τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

