Τέλη κυκλοφορίας: Τελευταία ευκαιρία για την εμπρόθεση πληρωμή τους

Σήμερα λήγει η προθεσμία πληρωμής για μια σειρά από φορολογικές υποχρεώσεις.

Τελευταία ημέρα πληρωμών σήμερα για μια σειρά υποχρεώσεων. Οι φορολογούμενοι καλούνται μέχρι τα μεσάνυχτα να καταβάλουν πάνω από 1 δισ. ευρώ για τέλη κυκλοφορίας, ΕΝΦΙΑ και φόρο εισοδήματος του 2022.

Επίσης, όσοι φορολογούμενοι έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις θα πρέπει να καταβάλλουν τις δόσεις, όπως επίσης και εκείνοι που είναι υπόχρεοι των δόσεων της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Συγχρόνως, σήμερα εκπνέει η προθεσμία για τα ζευγάρια που θέλουν να υποβάλουν φέτος χωριστή φορολογική δήλωση, όπως επίσης και για εκείνους που θέλουν να θέσουν σε ακινησία τα οχήματά τους.

Τον κατάλογο των υποχρεώσεων κλείνει η υποχρέωση των φορολογουμένων που αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα τύπου Αirbnb, οι οποίοι θα πρέπει να οριστικοποιήσουν τις δηλώσεις του 2022 στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Ακολουθεί αναλυτικά ο κατάλογος των φορολογικών υποχρεώσεων για τις οποίες λήγει σήμερα, 28 Φεβρουαρίου, η προθεσμία πληρωμής:

1.Η τελευταία δόση του φόρου εισοδήματος του 2022.

2.Η τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ 2022.

3.Η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2023. Όσοι δεν προλάβουν θα πρέπει να καταβάλουν το διπλάσιο της οφειλής.

4.Η προβλεπόμενη δόση της επιστρεπτέας προκαταβολής.

5.Η δόση ή τις δόσεις των ρυθμίσεων τμηματικής εξόφλησης οφειλών.

6.Η πληρωμή του ΦΠΑ Ιανουαρίου για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία

Παράλληλα, σήμερα εκπνέει η προθεσμία για:

1.Κατάθεση πινακίδων: Μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, μπορούν οι ιδιοκτήτες ΙΧ να καταθέσεων τις πινακίδες κυκλοφορίας. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων έχουν τη δυνατότητα να θέσουν τα οχήματά τους σε ακινησία με λίγα κλικ στον υπολογιστή τους ή ακόμη και στο κινητό τους. Όσοι καταθέσουν ψηφιακά τις πινακίδες κυκλοφορίας του αυτοκινήτου τους θα έχουν τη δυνατότητα να τις πάρουν πίσω από τον Απρίλιο, καθώς πριν από το Πάσχα θα έρθουν τα τέλη κυκλοφορίας με το μήνα.

2.Φορολογικό διαζύγιο: Όσοι σύζυγοι το επιθυμούν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χωριστή δήλωση συζύγων. Σημειώνεται ότι δεν υφίσταται η έννοια του οικογενειακού εισοδήματος για την κάλυψη των τεκμηρίων καθενός εκ των συζύγων, καθώς τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης βαρύνουν τον κάθε σύζυγο ατομικά. Επίσης, δεν υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης τεκμηρίων με ανάλωση κεφαλαίου, από τα εισοδήματα του άλλου συζύγου.

3.Οριστικοποίηση στοιχειών Airbnb: Οι υπόχρεοι μπορούν να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία για τα ακίνητα και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις του 2022 στο μητρώο της ΑΑΔΕ. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν διαπιστώσει λάθη και παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων και των εισοδημάτων που δήλωσαν με τις αρχικές δηλώσεις θα πρέπει να τα διορθώσουν με την οριστικοποίηση των δηλώσεων.

