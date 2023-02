Κοινωνία

Άγιος Ευστράτιος: Μηχανική βλάβη σε πλοίο με 140 επιβάτες

Το πλοίο συνεχίζει τη διαδρομή του με μειωμένη ταχύτητα προς το Λαύριο, ενώ έχει αιτηθεί συνδρομή.

Μηχανική βλάβη παρουσίασε το επιβατηγό πλοίο «Superstar» με 140 επιβάτες και 43 άτομα πλήρωμα, κατά την εκτέλεση του δρομολογίου του από Καβάλα για Λήμνο – Αγ. Ευστράτιο – Λαύριο.

Το πρόβλημα παρουσιάστηκε στη θαλάσσια περιοχή 3,5 ναυτικά μίλια δυτικά του Αγ. Ευστρατίου και αιτήθηκε συνδρομή.

Το πλοίο συνεχίζει τη διαδρομή του με μειωμένη ταχύτητα προς τον λιμένα Λαυρίου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς ΝΑ έως τρία μποφόρ.

