Αθλητικά

Φενέρμπαχτσε – Ντόρσεϊ: Πολύ κοντά σε συμφωνία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα δείχνουν ότι ο ομογενής γκαρντ θα προστεθεί στο δυναμικό του Δημήτρη Ιτούδη.

Πολύ κοντά σε συμφωνία βρίσκονται Φενέρμπαχτσε και Τάιλερ Ντόρσεϊ, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στην Κωνσταντινούπολη ο ομογενής γκαρντ.

Οι εκπρόσωποι του παίκτη βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη για συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2025. Τα πάντα, ωστόσο, πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την Τετάρτη (01/03) στις 19:00, αφού τότε λήγει η διορία.

Προ ημερών έγινε γνωστό πως το όνειρο του NBA, τουλάχιστον για την ώρα, έσβησε για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού να μένει ελεύθερος από τους Τέξας Λέτζεντς. Άμεσα, λοιπόν, η Φενέρ, που τον ήθελε και το περασμένο καλοκαίρι, κίνησε τις διαδικασίες και βρίσκεται, πλέον, πολύ κοντά στην απόκτησή του.

Ο Ντόρσεϊ έφυγε το καλοκαίρι του 2022 από τον Ολυμπιακό, για να γίνει μέλος των Ντάλας Μάβερικς με Two-Way Contract, το οποίο οι Τεξανοί «έσπασαν» λίγους μήνες μετά. Εκείνος, πάντως, το πάλεψε, έψαξε κάτι άλλο στο ΝΒΑ, δεν το βρήκε και γύρισε στους Τέξας Λέτζεντς με συμβόλαιο G-League. Φαίνεται ότι η μη κλήση του στο All-Star Game, που έγινε στο Σολτ Λέικ Σίτι, έκανε τον Ντόρσεϊ να αντιληφθεί ότι, ίσως, πρέπει να ψάξει πάλι κάτι στην Ευρώπη.

Αν ολοκληρωθεί, τελικά, η μετακίνησή του στη Φενέρμπαχτσε, θα είναι ο τρίτος σταθμός του στην Ευρώπη μετά από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τον Ολυμπιακό. Στη Φενέρ, μάλιστα, θα βρει και γνωστούς του και συγκεκριμένα τον Σκότι Γουίλμπεκιν, με τον οποίο συνεργάστηκε στο Ισραήλ, αλλά και τον Κώστα Αντετοκούνμπο.

Πηγή: sport-fm.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Νεκρός μετά από φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο

Κινηματογραφική καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας

Τέλη κυκλοφορίας: Τελευταία ευκαιρία για την εμπρόθεση πληρωμή τους