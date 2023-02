Αθλητικά

Μοντερέι – Παπαμιχαήλ: Αποκλεισμός από την Μποναβεντίρ

Η Ελληνίδα τενίστρια κατάφερε να περάσει στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά και παρότι ήταν ανταγωνιστική δεν κατάφερε να περάσει το εμπόδιο της Βελγίδας.

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ δεν κατάφερε να προκριθεί στον 2ο γύρο του διεθνούς τουρνουά τένις, που διεξάγεται στην πόλη Μοντερέϊ του Μεξικού. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία βρίσκεται στο Νο 150 της παγκόσμιας κατάταξης, ηττήθηκε με 7-6(5), 4-6, 6-1 από την Βελγίδα, Ιζαλίν Μποναβεντίρ (Νο 96 στον κόσμο) και αποκλείσθηκε από την συνέχεια της διοργάνωσης.

Στο πρώτο σετ, οι δύο τενίστριες κατάφεραν από δύο breaks, με αποτέλεσμα το προβάδισμα να κριθεί στο tie break, όπου η Βελγίδα αποδείχθηκε ψυχραιμότερη και επικράτησε με 7-5, μετά από μία ώρα κι επτά λεπτά.

Για να μείνει στο ματς, η Παπαμιχαήλ, έπρεπε «υποχρεωτικά» ν' αντιδράσει και το πέτυχε, ισοφαρίζοντας σε 1-1, παρά το γεγονός ότι η Μποναβεντίρ της «έσπασε» το σερβίς νωρίς και προηγήθηκε με 2-0 games. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατάφερε να κρατήσει το σερβίς της και με δύο διαδοχικά breaks πήρε το σετ με 6-4, μετά από 40 λεπτά.

Ωστόσο, στο τρίτο και καθοριστικό σετ, η Βελγίδα πρωταθλήτρια, ήταν πιο ψύχραιμη και πιο αποτελεσματική, φθάνοντας στην νίκη με 6-1, έπειτα από μόλις 33 λεπτά αγώνα.

