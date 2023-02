Κόσμος

Γερμανία: Ένοπλος τραυμάτισε άνθρωπο κοντά σε δημοτικό σχολείο και αυτοπυροβολήθηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε η γερμανική εφημερίδα Bild για το περιστατικό.

Ένοπλος τραυμάτισε σοβαρά έναν άνθρωπο κοντά σε δημοτικό σχολείο της πόλης Μπράμσε, στην Κάτω Σαξονία της Γερμανίας, προτού αυτοπυροβοληθεί, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης Όσναμπρουκ.

Τόσο ο δράστης όσο και το θύμα διακομίστηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, πρόσθεσε ο ίδιος, εξηγώντας ότι η αστυνομία παίρνει καταθέσεις από τους αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού.

Το συμβάν σημειώθηκε κοντά στο δημοτικό σχολείο Μαρτίνουσσούλε, αλλά δεν είχε σχέση με αυτό, διευκρίνισε εκπρόσωπος της αστυνομίας της Μπράμσε.

Αυτόπτες μάρτυρες κάλεσαν την αστυνομία περίπου στις 07:30 (τοπική ώρα, 08:30 ώρα Ελλάδας), ανέφερε η γερμανική εφημερίδα Bild.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Νεκρός μετά από φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο

Κινηματογραφική καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας

Τέλη κυκλοφορίας: Τελευταία ευκαιρία για την εμπρόθεση πληρωμή τους