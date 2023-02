Πολιτική

Μητσοτάκης για Πολάκη: Όπως στρώνεις, κοιμάσαι (εικόνες)

"Ας λύσουν τα εσωτερικά τους, ας αναλογιστούν ποιοι είναι αυτοί που ανήγαγαν τον πολακισμό σε κεντρική γραμμή του κόμματος" είπε ο πρωθυπουργός.

"Για αυτά τα ευτράπελα που συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στον ΣΥΡΙΖΑ θα πω μια κουβέντα μόνο. Όπως στρώνεις κοιμάσαι. Τα υπόλοιπα δεν με αφορούν καθόλου. Ας λύσουν τα εσωτερικά τους και ας αναλογιστούν ποιοι είναι αυτοί που ανήγαγαν τον "πολακισμό" σε κεντρική γραμμή του κόμματός τους" ανέφερε ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Δήμο Αχαρνών και αναφερόμενος στις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Παύλο Πολάκη.





"Από εκεί και πέρα ας αφήσουν εμάς να κάνουμε τη δουλειά μας. Αν μιλάμε για το μέλλον να αποφεύγουμε την τοξικότητα και να σκύβουμε με σεβασμό και κατανόηση στα προβλήματα της κοινωνίας. Μην έχετε αμφιβολία, στις εκλογές θα πετύχουμε και θα ξεπεράσουμε τους στόχους μας", τόνισε.

Σήμερα στις 5 το απόγευμα θα συνεδριάσει το Εκτελεστικό Γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, σε διευρυμένη σύνθεση, κατά την οποία ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ζητήσει τη παραπομπή του βουλευτή Χανίων στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Κατά την υποδοχή του πρωθυπουργού ο Δήμαρχος Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός, τόνισε:

«Αξιότιμε Πρόεδρε της Κυβερνήσεως κ. Μητσοτάκη, Πρωθυπουργέ της Ελλάδος, σε καλωσορίζουμε στις Αχαρνές και στο Μενίδι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα-πάρα πολύ.

Αγαπητέ Πρόεδρε, είναι ευκαιρία σήμερα να σας ευχαριστήσω, όχι μόνο για την παρουσία σας στον τόπο μας, που μετά από πάρα-πάρα πολλά χρόνια εν ενεργεία Πρωθυπουργός έρχεται στις Αχαρνές, αλλά είναι μία ευκαιρία να πω εδώ στους συνδημότες μου για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε αυτά τα τέσσερα χρόνια και για τα πολύ σπουδαία και μεγάλα που έχουμε κάνει στον τόπο.

Στις Αχαρνές τα τελευταία χρόνια, με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, γίνονται δύο τεράστια αντιπλημμυρικά έργα της τάξης πάνω από τα 120 εκατομμύρια ευρώ, διευθέτηση της Εσχατιάς και Καναπίτσας από το Υπουργείο Υποδομών.

Στο κέντρο των Αχαρνών γίνεται ένα αντιπλημμυρικό έργο και ξεκινάει αμέσως μετά κι ένα δεύτερο μέσα στο 2023, συνολικά 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Αξιότιμε Πρωθυπουργέ, μαζί έχουμε συνεργαστεί με τους συνεργάτες σας και τους Υπουργούς και έχουμε καταφέρει να φέρουμε χρηματοδοτήσεις πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ από το «Αντώνης Τρίτσης», έχουμε καταφέρει να πάρουμε πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης για να φτιάξουμε την (λεωφόρο) Καραμανλή, έχουμε καταφέρει να κάνουμε πάρα-πάρα πολλά.

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί εμπράκτως από την πρώτη στιγμή που γίνατε Πρωθυπουργός δείξατε τη στήριξή σας στις Αχαρνές, εμπράκτως και για πρώτη φορά στις Αχαρνές γίνονται τόσα σπουδαία και μεγάλα πράγματα.



Και βέβαια κλείνοντας, το τελευταίο που καταφέρατε και μας εξασφαλίσατε -και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ- είναι η χρηματοδότηση για τον Άγιο Βλάση, τη μητρόπολη της πόλης μας. Να είστε καλά, γερός, δυνατός, επανεκλογή σίγουρα, με αυτοδύναμη κυβέρνηση στην πρώτη Κυριακή».



Στον χαιρετισμό του προς του πολίτες ο Πρωθυπουργός σημείωσε:

«Ο Δήμαρχος έβαλε τον πήχη πολύ ψηλά, αλλά εκεί θα στοχεύσουμε και θα πετύχουμε το στόχο μας: Αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, για μία ισχυρή και αυτοδύναμη Ελλάδα.

Αγαπητέ Γιώργο, κ. Περιφερειάρχα, αγαπητέ μου Δήμαρχε, κ. Υπουργοί, φίλες και φίλοι, με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ στις Αχαρνές, στο Μενίδι.

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω, ευχόμενος σε όλες και σε όλους να έχουμε μία Καλή Σαρακοστή και να ξεκινήσω από εκεί που τελείωσε ο Δήμαρχος. Η τελευταία μεγάλη χρηματοδότηση που εξασφαλίσαμε από το Δήμο είναι 2 εκατομμύρια για να φτιαχτεί ο Ναός του Αγίου Βλάση και η πλατεία στην οποία βρισκόμαστε σήμερα.

Είναι ένα μόνο από τα σημαντικά κονδύλια τα οποία έχουμε διαθέσει ως κεντρική κυβέρνηση με τη συνεργασία της Περιφέρειας και του Δήμου, σε αυτή την περιοχή, η οποία μπορεί για κάποιες άλλες κυβερνήσεις να είναι ξεχασμένη, να ήταν ξεχασμένη, για εμάς όμως είναι στο επίκεντρο των εξελίξεων. Γιατί για εμάς δεν υπάρχουν ξεχασμένες γειτονιές στην Αττική.

Και κατ΄ εξοχήν οι περιοχές εκείνες οι οποίες δεν έτυχαν της προσοχής του κράτους τις προηγούμενες δεκαετίες, πρέπει να τύχουν της δικής μας προσοχής. Επειδή δεν θα κουραστώ να το λέω, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι μια βαθιά λαϊκή κυβέρνηση που στέκεται πρώτα και πάνω απ’ όλα κοντά στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Και αυτό, φίλες και φίλοι, κάναμε αυτά τα σχεδόν τέσσερα χρόνια που μας εμπιστεύτηκε ο ελληνικός λαός την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου.Ξέρετε πολύ καλά ότι μας έτυχαν πολύ μεγάλες δυσκολίες, από το προσφυγικό, μια διαρκή ένταση με την Τουρκία, μια πανδημία, μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση, μια κρίση ακρίβειας.

Παρά ταύτα, ποτέ δεν αποκλίναμε από την κεντρική μας γραμμή. Υλοποιούμε το πρόγραμμά μας, προσπαθούμε συνέχεια για το καλύτερο παρά τις δυσκολίες. Κρατάμε σταθερό το τιμόνι της χώρας σε αυτούς τους αντίξοους καιρούς. Στεκόμαστε πάντα κοντά στους πιο αδύναμους. Το κάναμε τις εποχές της πανδημίας, νομίζω το γνωρίζουν όλες και όλοι, όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εάν δεν είχαμε σκύψει πάνω στο πρόβλημα, εάν δεν είχαμε στηρίξει επιχειρήσεις και εργαζόμενους, η ανεργία θα είχε εκτοξευθεί. Αντί γι’ αυτό, η ανεργία συνέχεια μειώνεται.

Το κάναμε και εξακολουθούμε να το κάνουμε κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης. Έχουμε παραπάνω από δύο εκατομμύρια αιτήσεις για το Market Pass, το οποίο θα σας δώσει 10% έκπτωση για όλες τις αγορές που θα κάνετε στο σούπερ μάρκετ για τους επόμενους έξι μήνες. Και ξέρουμε, φίλες και φίλοι, δεν έχουμε αυταπάτες. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Και είναι ειδικά δύσκολα για τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Όμως, αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση που έμεινε συνεπής στις δεσμεύσεις της και μείωσε τους φόρους και τις εισφορές για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα.

Εμείς είμαστε η κυβέρνηση που φέραμε μεγάλες επενδύσεις στον τόπο, δημιουργήσαμε ανάπτυξη και από αυτό το πλεόνασμα της ανάπτυξης μπορούμε τώρα να στηρίζουμε την κοινωνία. Διότι αν θέλω να κρατήσετε κάτι από την οικονομική μας πολιτική, πολύ απλό, είναι ότι εμείς μπορούμε να στηρίζουμε την κοινωνία επειδή η οικονομία αναπτύσσεται πιο γρήγορα. Δεν παίρνουμε πρόσθετους φόρους από τη μεσαία τάξη και από τους πιο αδύναμους, ούτε δανειζόμαστε για να ξεπληρώσουν τα παιδιά σας και τα εγγόνια τα δανεικά που κάποιοι άλλοι θα πάρουν. Ό,τι επιστρέφουμε στην κοινωνία είναι από το πλεόνασμα της ανάπτυξης. Και αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε.

Καθώς πλησιάζουμε πια στο τέλος αυτής της κυβερνητικής θητείας -το γνωρίζετε όλες και όλοι, οι εκλογές είναι κοντά πια, θα γίνουν την άνοιξη- τα διλήμματα τα οποία θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι πολίτες, είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα.

Έχουν να συγκρίνουν τώρα μια τετραετία Νέας Δημοκρατίας και να συγκρίνουν με την προηγούμενη τετραετία. Διότι οι ίδιοι οι οποίοι οδήγησαν τη χώρα στα βράχια το 2015, οι ίδιοι οι οποίοι πρωταγωνίστησαν αρνητικά στην ανάπτυξη για τέσσερα χρόνια -τη χαμηλότερη ανάπτυξη στην Ευρώπη είχαμε από το 2015 ως το 2019, σήμερα έχουμε μία από τις υψηλότερες- οι ίδιοι οι οποίοι σας τσάκισαν στους φόρους, οι ίδιοι οι οποίοι άνοιξαν τα σύνορα και έκαναν την Ελλάδα «ξέφραγο αμπέλι», οι ίδιοι οι οποίοι αναζητούσαν γεωπολιτικούς συμμάχους στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, έρχονται πάλι να διεκδικήσουν τη ψήφο του Ελληνικού λαού.

Ας συγκριθούμε, λοιπόν. Ποιος σας είπε ότι θα μειώσει τους φόρους και τους μείωσε; Η Νέα Δημοκρατία. Ποιος σας είπε ότι θα δημιουργήσει περισσότερες δουλειές και τις δημιούργησε; Η Νέα Δημοκρατία. Ποιος σας είπε ότι θα φυλάξει τα σύνορα και τα φύλαξε; Η Νέα Δημοκρατία. Ποιος σας είπε ότι θα κάνουμε τη ζωή σας πιο ασφαλή και ξέρω ότι βρίσκομαι σε μία περιοχή όπου υπάρχουν ζητήματα ασφάλειας. 14 νέοι αστυνομικοί ήρθαν και προστέθηκαν στη δύναμη των αστυνομικών σας τμημάτων με μόνιμη δύναμη ΟΠΚΕ. Θέλω να αισθάνεστε όλες και όλοι ότι η φροντίδα μας για τα ζητήματα της ασφάλειας, είναι αδιαπραγμάτευτη. Και όπου χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε ακόμα περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό για να αισθάνεστε όλες και όλοι ασφαλείς, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα το κάνουμε.

Θα συγκριθούμε, λοιπόν, θα μετρηθούμε και θα συζητήσουμε για το σχέδιό μας για το μέλλον. Διότι αυτό το οποίο ενδιαφέρει εσάς καθώς θα προσέρχεστε στις κάλπες, δεν είναι τόσο το τι έγινε αυτά τα τέσσερα χρόνια -το γνωρίζετε καλά νομίζω, δεν χρειάζεται να σας πω πολλά περισσότερα- αλλά ποιο είναι το σχέδιό μας για την επόμενη τετραετία.

Πώς θα εξακολουθούμε να στηρίζουμε τους πιο αδύναμους. Πώς θα δημιουργήσουμε παραπάνω δουλειές. Πώς θα φτιάξουμε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο θα γνωρίζει ο κάθε πολίτης ότι θα μπορεί να έχει ποιοτική πρόσβαση σε ποιοτικές φροντίδες υγείας. Πώς θα εξακολουθούμε να στηρίζουμε τα σχολεία μας. Τα πανεπιστήμιά μας. Την τεχνική εκπαίδευση. Πώς θα εξακολουθούμε η Ελλάδα να είναι ένας ασφαλής προορισμός και μια χώρα η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης. Κάναμε την Ελλάδα από ουραγό, πρωταγωνιστή στην Ευρώπη.

Όλα αυτά θα τα ζυγίσετε και θα τα αξιολογήσετε. Και έχω εμπιστοσύνη στην κρίση του ελληνικού λαού. Ξέρω ότι υπήρχαν συμπολίτες μας που δεν ανήκαν στη Νέα Δημοκρατία, που μας εμπιστεύθηκαν το 2019 και πιστεύω ότι αισθάνονται δικαιωμένοι για την επιλογή τους. Όπως ξέρω ότι σίγουρα ανάμεσά μας υπάρχουν και συμπολίτες μας που δεν μας έχουν ψηφίσει. Που μπορεί να μας ψηφίσουν για πρώτη φορά, γιατί πείστηκαν τελικά ότι οι σχέσεις εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας στην πολιτική χτίζονται από πολιτικούς που αυτά που λένε τα κάνουν και δε σας τάζουν πράγματα τα οποία γνωρίζετε ότι δεν μπορούμε να τα κάνουμε πράξη.

Η εκκλησία αυτή είναι ένα μικρό παράδειγμα. Είχαμε το αίτημα εδώ και αρκετό καιρό. Ανακοινώσαμε τη χρηματοδότηση της εκκλησίας μόνο όταν ήμασταν απολύτως σίγουροι ότι υπήρχαν τα λεφτά και ότι το έργο μπορούσε να υλοποιηθεί. Το ίδιο ισχύει για όλους τους τομείς της πολιτικής μας. Εμείς, λοιπόν, θα πορευθούμε προς τις εκλογές που έρχονται με γνώμονα το μέλλον. Θα τηρήσουμε τη συμφωνία αλήθειας την οποία υπογράψαμε μαζί, στο ακέραιο. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι.

Γι΄ αυτά τα ευτράπελα τα οποία συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στο ΣΥΡΙΖΑ, θα πω μία κουβέντα μόνο: Όπως στρώνεις, κοιμάσαι. Τα υπόλοιπα δεν με αφορούν καθόλου. Ας λύσουν τα εσωτερικά τους, ας αναλογιστούν ποιοι είναι αυτοί που ανήγαγαν τον «πολακισμό» σε κεντρική γραμμή του κόμματος. Και από εκεί και πέρα ας αφήσουν εμάς να κάνουμε τη δουλειά μας, να εξακολουθούμε να μιλάμε για το μέλλον, να αποφεύγουμε την τοξικότητα, να σκύβουμε με σεβασμό και με κατανόηση -και ζητώ από όλα τα στελέχη μας αυτό να το κάνουν- απέναντι στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας.

Και εφόσον τα κάνουμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι στις εκλογές οι οποίες έρχονται, θα πετύχουμε και θα ξεπεράσουμε τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει. Κι εδώ, εδώ για τις Αχαρνές και το Μενίδι, έχω υψηλούς στόχους για τα εκλογικά μας ποσοστά. Μπορούμε να πάμε πολύ καλύτερα, αλλά για να γίνει αυτό χρειάζομαι τη βοήθεια όλων σας. Δε θέλω σε καμία περίπτωση να υπάρξει ούτε η παραμικρή υπόνοια αλαζονείας και αυταρέσκειας. Οι εκλογές κερδίζονται ψήφο-ψήφο, κερδίζονται στο πεζοδρόμιο, στα καφενεία, στα ΚΑΠΗ, πόρτα-πόρτα.

Έτσι έχουμε μάθει να κάνουμε εκλογές, έτσι θα κάνουμε εκλογές τώρα. Ξέρετε να κάνετε εκλογές, δώστε μας τη δυνατότητα να εξακολουθούμε να πηγαίνουμε τον τόπο μπροστά. Να κρατάμε σταθερά το πηδάλιο της χώρας. Να ξέρετε, όλες και όλοι, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, να έχουν όλες και όλοι δικαίωμα στην προκοπή. Θα πετύχουμε το στόχο μας και με το παραπάνω, θα είμαστε αυτοδύναμοι διότι αυτό χρειάζεται σήμερα η χώρα για να μπορούμε να έχουμε μια ισχυρή και αυτοδύναμη Ελλάδα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό αγώνα και με τη νίκη».

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον Ναό του Αγίου Βλασίου, όπου τον υποδέχτηκε ο Μητροπολίτης Αχαρνών και Πετρουπόλεως Αθηναγόρας και τον ενημέρωσε για την πρόοδο των εργασιών του Ναού και στη συνέχεια το Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Αχαρνών.

