Μακαρονάδα με ντομάτα σε ένα σκεύος από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου (βιντεο)

Τα μυστικά για μια νόστιμη και εύκολη μακαρονάδα με ντομάτα, από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Μία εύκολη, ελαφριά και πεντανόστιμη μακαρονάδα με ντομάτα σε ένα σκεύος, έφτιαξε στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Όπως είπε η σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό", μέσα σε 8 λεπτά και μάλιστα σε ένα σκεύος θα έχετε μία λαχταριστή μακαρονάδα, με πλούσια σάλτσα.

Όσοι νηστεύουν, μπορούν να χρησιμοποιήσουν φυτικό τυρί, σύμφωνα με τις συμβουλές της σεφ και τόνισε πως μέσα μπορεί να βάλει κανείς όποιοδήποτε λαχανικό αγαπάει, με τη σεφ να προσθέτει βασιλομανίταρο.

Δείτε τη συνταγή και την εκτέλεση της λαχταριστής συνταγής για μακαρονάδα με ντομάτα σε ένα σκεύος, στο βίντεο:

