Ερντογάν: Ο Μπαχτσελί “βλέπει” συνωμοσία πίσω από τα γιουχαΐσματα φιλάθλων της Μπεσίκτας

Ο Μπαχτσελί μάλιστα δήλωσε ότι παραιτήθηκε από μέλος της Μπεσίκτας.



Για εσωτερική και εξωτερική πολιτική συνωμοσία μιας χούφτας φανατικών και χούλιγκαν μίλησε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί αναφερόμενος στις σφοδρές αποδοκιμασίες κατά της κυβέρνησης από τους οπαδούς της Μπεσίκτας το βράδυ του Σαββάτου στο γήπεδο.

«Η έκκληση προς την κυβέρνηση είναι μια εξευτελιστική συνωμοσία εξευτελισμού με διαταγή που δόθηκε σε μια χούφτα φανατικών. Όσοι προσπαθούν να πολιτικοποιήσουν το άθλημα βρίσκονται σε μια άθλια μυθοπλασία.» είπε, σύμφωνα με όσα μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη η ανταποκριτής του ΑΝΤ1, Άννα Ανδρέου.

Ο ίδιος συνέχισε: «Θέλω να δηλώσω στον λαό μου ότι παραιτήθηκα από μέλος της Μπεσίκτας που αγάπησα. Πλέον είμαι μέλος της ομάδας Kαράγκουμρουκ».

Το βράδυ του Σαββάτου, οπαδοί της Μπεσίκτας, ακολουθώντας το παράδειγμα οπαδών της Φενερμπαχτσέ, κάλεσαν με συνθήματα την τουρκική κυβέρνηση να παραιτηθεί, σε μια από τις σπάνιες ηχηρές και ανοιχτές διαμαρτυρίες κατά των αρχών στην χώρα.

«Οι φωνασκίες εν είδη χορωδίας ‘κυβέρνηση παραιτήσου’ είναι μεγάλη ασέβεια προς τα αδέρφια μας που έχασαν τη ζωή τους στον σεισμό και τα θύματα του σεισμού. Έφυγα από την Μπεσίκτας, είμαι από Karagumruk από εδώ και πέρα» είπε χαρακτηριστικά.

«Παρά τα συκοφαντικά σλόγκαν που συνέχισαν για τις σκηνές, εγκαταστάθηκαν 335.382 σκηνές και έγιναν εργασίες σε αυτό το πλαίσιο. Επιπλέον, τα εντυπωσιακά γεγονότα είναι ξεκάθαρα. Όσοι κατηγορούν το κράτος και η κυβέρνηση έχουν κακές προθέσεις δήλωσε.

Μετά τον σεισμό των 7,8 βαθμών, η τουρκική κυβέρνηση έχει επικριθεί έντονα από την αντιπολίτευση και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης για καθυστερημένη ανταπόκριση σε σεισμόπληκτες περιοχές.

