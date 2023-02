Κοινωνία

Δίκη Πισπιρίγκου - γιατρός Τζωρτζίνας: Δεν εμφάνιζε κανένα πρόβλημα το παιδί

«Εφημέρευα το Σάββατο και το πρωί περάσαμε από το δωμάτιο... το απόγευμα ήταν μια χαρά το παιδί. Το Σάββατο βράδυ με ενημέρωσαν πως το παιδί ενώ κοιμόταν, είχε πτώση οξυγόνου» ανέφερε.



«Η Τζωρτζίνα δεν εμφάνιζε κανένα πρόβλημα» καταθέτει στη δίκη τη Ρούλας Πισπιρίγκου ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου τρίτος γιατρός από το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πάτρας όπου είχε πάει την Τζωρτζίνα η 34χρονη μητέρα της, λέγοντας πως έχει σπασμούς.

Ο παιδίατρος Αθανάσιος Φίλιας, επιμελητής Α' κατά το επίμαχο διάστημα, είπε στο δικαστήριο πως ανέλαβε το κοριτσάκι αμέσως μετά την εισαγωγή της στο Νοσοκομείο, στις 8 Απριλίου 2021, και πως - τόσο σε εκείνη την φάση, όσο και μετά τις εξετάσεις που έγιναν - δεν διαπιστώθηκε τίποτε ανησυχητικό.

Τόνισε δε, πως από τις εξετάσεις που έγιναν δεν διαπιστώθηκε αποτύπωση των σπασμών που περιέγραφε η μητέρα.

Την περασμένη Παρασκευή και η παιδίατρος που εξέτασε την Τζωρτζίνα στα επείγοντα του νοσοκομείου, είχε καταθέσει ότι δεν είχε πειστεί ότι το παιδί είχε σπασμούς.

«Το απόγευμα του Σαββάτου ήταν μια χαρά το παιδί»

Σήμερα, ο μάρτυρας κ. Φίλιας είπε επίσης ότι κανονίστηκε να γίνουν εξετάσεις και να δει την Τζωρτζίνα νευρολόγος και καρδιολόγος. Όπως είπε, την επομένη και εφόσον δεν προέκυψε κανένα παθολογικό θέμα από τις εξετάσεις που έγιναν, είπαν στην 34χρονη ότι το παιδί μπορεί να πάρει εξιτήριο. Ωστόσο, επειδή η μητέρα είπε πως η Τζωρτζίνα έκανε εμετό, δεν έφυγαν από το Νοσοκομείο ώστε να παρακολουθηθεί η κατάσταση της.

«Τον εμετό εγώ δεν τον είδα. Εφημέρευα το Σάββατο και το πρωί περάσαμε από το δωμάτιο. Το παιδί ήταν ξαπλωμένο και ασχολιόταν με ένα τάμπλετ. Εξέτασα την μικρή, κάναμε έλεγχο κοιλιάς και την ρώτησα αν ήθελε να φάει. Μου είπε ναι και ξεκινήσαμε τη σίτιση. Το απόγευμα, κατά την απογευματινή επίσκεψη, δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, δεν είχε παραπονεθεί το παιδί και είχε φάει. Κάναμε τον υπέρηχο και δεν βρέθηκε κάτι, παρά μόνο ένα μη ειδικό εύρημα που συναντάται συχνά σε παιδιά που περνούν μια ιωσούλα με κοιλιακό άλγος. Το απόγευμα του Σαββάτου ήταν μια χαρά το παιδί, είχε φάει ελαφρά. Το Σάββατο βράδυ με ενημέρωσαν πως το παιδί ενώ κοιμόταν ξύπνησε και εμφάνισε κοιλιακό άλγος με τάση για εμετό, σιελόρροια και βήχα. Είχε πτώση οξυγόνου. Του έβαλαν οξυγόνο και ανέβηκε αμέσως στο 98%. Της δώσαμε έναν κύκλο με εισπνεόμενα και έφυγε και ο βήχας. Δώσαμε αντιβίωση». Ο μάρτυρας τόνισε πως η Τζωρτζίνα δεν εμφάνισε πυρετό περισσότερο από το αναμενόμενο από όταν της δόθηκε αντιβίωση.

Πρόεδρος: Πώς αποτυπώνονται οι σπασμοί σε ένα παιδί;

Μάρτυρας: Αρχικά, συχνά φαίνεται νωχελικό. Από τη νευρολογική εξέταση μπορεί να μη φανεί κάτι. Το εγκεφαλογράφημα θα έχει ευρήματα. Κι αν δεν δείξει το πρώτο, θα δείξει εκείνο που γίνεται με τον ασθενή σε ύπνωση. Η εξέταση cpk δείχνει ευρήματα, ανεβαίνουν τα επίπεδα.

Πρόεδρος: Θα φαινόταν σε άλλη εξέταση;

Μάρτυρας: Σε μια μαγνητική εγκεφάλου ίσως υπάρχουν ευρήματα.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας ο συνήγορος της κατηγορουμένης δήλωσε πως μηνύει συγκεκριμένους συντελεστές και παρουσιαστές τηλεοπτικών εκπομπών για διαρροές στοιχείων της δικογραφίας για τις οποίες ο κ. Κούγιας ”έδειξε” ως υπεύθυνο τον εν διαστάσει σύζυγο της εντολέως του. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα του Αλέξη Κούγια προκειμένου να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών απόσπασμα της δήλωσης-μήνυσής του, προκειμένου να ερευνηθεί αν προκύπτει η διάπραξη αδικημάτων.

