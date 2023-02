Κόσμος

Ιράν: Ανησυχία για τις δηλητηριάσεις μαθητριών

Οι μαζικές δηλητηριάσεις κοριτσιών, ξεκίνησαν στα τέλη Νοεμβρίου.

Η μυστηριώδης υπόθεση δηλητηρίασης μαθητριών που συγκλονίζει εδώ και μερικές εβδομάδες το Ιράν, πήρε νέες διαστάσεις σήμερα αφού δεκάδες νεαρά κορίτσια χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο. Οι επιθέσεις αυτές αποδίδονται από τις αρχές σε «άτομα» που διαφωνούν με την εκπαίδευση των γυναικών.

Περίπου 35 μαθήτριες του λυκείου θηλέων Χαγιάμ, στην Παρντίς, μια κωμόπολη στην επαρχία της Τεχεράνης, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο αφού αισθάνθηκαν αδιαθεσία σήμερα το πρωί, μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim. Η κατάστασή τους δεν θεωρείται ανησυχητική. Τα κορίτσια ανέπνευσαν μια άγνωστη ουσία μέσα στο σχολείο τους.

Οι μαζικές δηλητηριάσεις ξεκίνησαν στα τέλη Νοεμβρίου, όταν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι κορίτσια ηλικίας περίπου 10 ετών ανέπνευσαν μυστηριώδη αέρια στα σχολεία τους, στην ιερή πόλη Κομ. Ορισμένα από τα παιδιά χρειάστηκαν βραχεία νοσηλεία.

Οι δηλητηριάσεις προκαλούνται από «ορισμένα πρόσωπα» τα οποία επιδιώκουν «να κλείσουν όλα τα σχολεία και ιδίως τα σχολεία θηλέων», υποστήριξε την Κυριακή ο υπουργός Υγείας. Για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιούν «χημικές ουσίες διαθέσιμες στην αγορά», πρόσθεσε, αποκλείοντας την πιθανότητα να χρησιμοποιούνται «στρατιωτικά» υλικά.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει οργή στη χώρα, με κάποιους να καταγγέλλουν τη σιγή των αρχών μολονότι αυξάνεται ο αριθμός των σχολείων που στοχοθετήθηκαν. Ο αρχηγός της εθνικής αστυνομίας Αχμαντρεζά Ραντάν ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των υπόπτων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Το πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι το κοινοβούλιο θα συνεδριάσει εκτάκτως για να συζητήσει αυτήν την υπόθεση, με τη συμμετοχή των υπουργών Παιδείας, Πληροφοριών και Υγείας.

«Φανατικοί μισογύνηδες»

Ακτιβιστές παραλλήλισαν τους δράστες των επιθέσεων με τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν και τους τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ στη Δυτική Αφρική, που αντιτίθενται στην εκπαίδευση των κοριτσιών. Ο βουλευτής της Κομ, Αχμάντ Αμιρί Φαραχανί, τις χαρακτήρισε «παράλογες» και διευκρίνισε ότι οι κάτοικοι της ιερής πόλης είναι «υπέρ της εκπαίδευσης των γυναικών».

Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για όλους στο Ιράν και μάλιστα στα πανεπιστήμια η πλειονότητα των φοιτητών είναι γυναίκες. Η μεταρρυθμίστρια πρώην αντιπρόεδρος Μασουμέχ Εμπτεκάρ κάλεσε τις αρχές σήμερα «να τελειώνουν μια για πάντα με τους φανατικούς μισογύνηδες».

Τέτοιες επιθέσεις έχουν σημειωθεί σε περισσότερα από 30 σχολικά ιδρύματα σε τουλάχιστον τέσσερις πόλεις, με αποτέλεσμα ορισμένοι γονείς να βγάλουν τα παιδιά τους από το σχολείο. Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, εκτός από τα σχολεία θηλέων στοχοθετήθηκε και ένα σχολείο αρρένων στην πόλη Μπορουτζέρντ.

