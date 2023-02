Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Πολάκης εκτός ψηφοδελτίου

Η απόφαση των μελών του Εκτελεστικού Γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ για τον βουλευτή Χανίων.

Εκτός ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ μένει ο Παύλος Πολάκης στις εκλογές της άνοιξης, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση των μελών του Εκτελεστικού Γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ.

Στη συνεδρίαση που διήρκησε τρεις ώρες, αποφασίστηκε επίσης η παραπομπή του βουλευτή των Χανίων στην Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, την ερχόμενη Πέμπτη ή Παρασκευή, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Αλέξη Τσίπρα.

Η σχετική συνεδρίαση για το μέλλον του Παύλου Πολάκη έγινε μετά από εμπρηστική ανάρτηση του πρώην Υπουργού, με την οποία στοχοποιούσε δημοσιογράφους, δικαστικούς, αλλά και τον επικεφαλής της ΑΑΔΕ.

Σε δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας, ανέλαβε την ευθύνη για την παραπομπή του, σημειώνοντας πως το έκανε για να προστατεύσει το κόμμα.

Σε ανακοίνωσή του Εκτελεστικού Γραφείου και της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, αναφέρεται:

«Η απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να παραπεμφθεί ο σύντροφος Παύλος Πολάκης, μετά την κρίση που προκάλεσαν οι πρόσφατες αναρτήσεις του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην Επιτροπή Δεοντολογίας ήταν ορθή και επιβεβλημένη.

Θα κριθεί από αυτή, με ηρεμία, ψυχραιμία και δικαιοσύνη, όπως αρμόζει σε ένα δημοκρατικό κόμμα, που διέπεται από κανόνες και αρχές.

Προτεραιότητα όλων των στελεχών του κόμματος, πριν τη κρίσιμη μάχη, είναι να προστατεύσουμε το κόμμα από τη τοξικότητα και τη διαστρέβλωση του αντιπάλου.

Προτεραιότητα όλων των στελεχών του κόμματος είναι η μάχη και η νίκη στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Η νίκη όμως απαιτεί από όλους όσους δίνουμε τη μάχη στη πρώτη γραμμή, πολιτική εμπιστοσύνη και ενότητα.

Απαιτεί καθαρές διατυπώσεις και καθαρές θέσεις.

Τις συλλογικές θέσεις.

Απαιτεί να βάζουμε το εμείς πάνω από το εγώ.

Και απαιτεί να μην δίνουμε τις κρίσιμες ώρες δικαιώματα αντίπαλο.

Στη συλλογική μας λειτουργία δεν νοούνται τελεσίγραφα.

Δεν νοείται η αμφισβήτηση της συλλογικής μας θέλησης να συγκρουστούμε με τους παρακρατικούς μηχανισμούς και την πολιτική λεηλασίας της κοινωνίας που εφαρμόζει το καθεστώτος Μητσοτάκη.

Σε αυτό το πλαίσιο το Εκτελεστικό Γραφείο ομοφώνως εισηγείται στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, που θα συνεδριάσει μεθαύριο Πέμπτη, τη μη συμμετοχή του συντρόφου Παύλου Πολάκη στα ψηφοδέλτια του κόμματος ενόψει της επόμενης κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης.

Υπογραμμίζουμε τέλος ότι συλλογικά θα σταθούμε απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια εισαγγελικής παρέμβασης και ποινικοποίησης των πολιτικών απόψεων, όσο και αν διαφωνεί κανείς μαζί τους».

