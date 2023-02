Πολιτική

Σοφία Νικολάου: Έρευνα από την Οικονομική Εισαγγελία στην πρώην ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτικής

Εισαγγελικές πηγές για την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη για τις αναθέσεις της Σοφίας Νικολάου.

Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές έρευνα για την υπόθεση των αναθέσεων της κ. Σοφίας Νικολάου ενόσω τελούσε επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής είναι σε εξέλιξη στην Οικονομική Εισαγγελία με την συνδρομή του ΣΔΟΕ .

Η οικονομική εισαγγελία διερευνά την υπόθεση των αναθέσεων συμβάσεων που κατήρτισε η πρώην Γενική Γραμματέας Αντιεγκληματικής πολιτικής για τις οποίες το προκαταρκτικό πόρισμα ελεγκτών του ΣΔΟΕ έχει ήδη δει το φως της δημοσιότητας .

Την υπόθεση έχει αναλάβει να διερευνήσει σε βάθος, η επίκουρος οικονομική εισαγγελέας Παναγιώτα Ιωαννίδου κατόπιν εντολής του επικεφαλής της Οικονομικής εισαγγελίας Χρήστου Μπαρδάκη.

Σύμφωνα με τις ίδιες εισαγγελικές πηγές το θέμα που τέθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος ζήτησε έρευνα της Οικονομικής Εισαγγελίας σχετικά με αγορά ακινήτου στο Παλαιό Ψυχικό από την κ. Νικολάου, δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες των οικονομικών εισαγγελέων, καθώς αφορά ζητήματα περιουσιακής κατάστασης και δηλώσεων πόθεν έσχες.

