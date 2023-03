Κοινωνία

Ηλεκτρικός: Aνεστάλη η στάση εργασίας

Τι αναφέρει η ανακοίνωση των εργαζομένων για την αναστολή της στάσης εργσίας των υπαλλήλων.

Aνεστάλη η στάση εργασίας στη γραμμή 1 του ΜΕΤΡΟ (πρώην ηλεκτρικός) που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα. Σύντομα θα ανοίξουν οι σταθμοί που τις πρώτες πρωϊνές ώρες παρέμεναν κλειστοί.

Στην ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι αναφέρουν:

«Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγραφεί μια τέτοια τραγωδία. Σήμερα θρηνούμε τους συμπολίτες μας που χάθηκαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη γιατί κάποιοι αδιαφόρησαν στις εκκλήσεις των εργαζομένων. Όταν οι εργαζόμενοι μιλούν για έλλειψη προσωπικού, για απαξίωση των εγκαταστάσεων και των υποδομών, για την ελλιπή συντήρηση του τροχαίου υλικού, για την παραβατικότητα σε όλο το μήκος του δικτύου, κάποιοι αρμόδιοι σφύριζαν αδιάφορα. Τέτοιου μεγέθους τραγωδίες είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα συμβούν αν κάποιος δεν ασχοληθεί σοβαρά με την στελέχωση αλλά και τις υποδομές. Ο σιδηρόδρομος δεν είναι οι λαμπεροί γρανίτες, οι προβολείς και οι κάμερες των καναλιών που τρέχουν να προβληθούν όλοι όσοι φέρουν ευθύνη για αυτό τραγικό γεγονός.

Ο σιδηρόδρομος είναι όλα όσα υπάρχουν πίσω από αυτήν την χολιγουντιανού επιπέδου λάμψη, όλα όσα είναι αόρατα από τους φακούς των καμερών. Σήμερα από ντροπή και μόνο, θα έπρεπε να βλέπαμε τις παραιτήσεις όλων αυτών των “φωστήρων” που πιστεύουν ότι ο σιδηρόδρομος μπορεί να λειτουργήσει στον αυτόματο πιλότο.

Σήμερα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου μεταφορών θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί σύσσωμη. Με βαθιά θλίψη στις καρδιές μας για το τραγικό σημερινό δυστύχημα, το μεγαλύτερο ίσως στην ιστορία του ελληνικού σιδηροδρόμου, ως ένδειξη πένθους στην εθνική τραγωδία αναστέλλουμε την σημερινή μας κινητοποίηση. Οι καρδιές όλων σήμερα χτυπάνε εκεί στα Τέμπη. Δεν ξεχνάμε τα προβλήματά μας και θα επανέλθουμε σε αυτά. Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων».

Ταλαιπωρία σήμερα για όσους χρησιμοποιούν το μετρό καθώς οι εργαζόμενοι προχωρούν σε στάση εργασίας. Η στάση εργασίας θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα ολοκληρωθεί με τη λήξη της βάρδιας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών και το Σωματείο Ηλεκτροδηγών του Αττικό Μετρό. Όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι δεν τηρήθηκαν τα συμφωνηθέντα έπειτα από γραπτές δεσμεύσεις και διαβεβαιώσεις της ηγεσίας.

