Πέθανε ο Ζιστ Φοντέν

Υπήρξε ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς όλων των εποχών και διατηρεί το ρεκόρ για τα περισσότερα γκολ σε μία τελική φάση

Θλίψη προκάλεσε στον χώρο του γαλλικού, αλλά και τους διεθνούς ποδοσφαίρου, η είδηση για τον θάνατο του Ζιστ Φοντέν, ο οποίος, όπως ανακοινώθηκε σήμερα (1/3) από την οικογένεια του, απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών.

Ο εκλιπών, υπήρξε ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς όλων των εποχών και διατηρεί το ρεκόρ για τα περισσότερα γκολ σε μία τελική φάση Μουντιάλ, καθώς στην κορυφαία διοργάνωση που φιλοξενήθηκε το 1958 στην Σουηδία, σκόραρε 13 (!) φορές με τα «χρώματα» της εθνικής Γαλλίας.

Με τον θάνατο του Φοντέν, υπάρχουν μόνο τρεις επιζώντες (Ντομινίκ Κολονά, Ρομπέρ Μουϊνέ και Μπερνάρ Σιαρελί) από το έπος του 1958, όταν οι «τρικολόρ» αγωνίσθηκαν για πρώτη φορά σε ημιτελικό Μουντιάλ, όπου αποκλείσθηκαν από την μετέπειτα παγκόσμια πρωταθλήτρια, Βραζιλία.

Γεννημένος στο Μαρακές, ο Φοντέν διακρίθηκε για την δύναμη, την ευφυΐα και την ευχέρεια στο σκοράρισμα. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στο Μουντιάλ όπου «έγραψε Ιστορία», ο Φοντέν προοριζόταν για αναπληρωματικός του Ταντέ Τσισόφσκι, ο οποίος τραυματίσθηκε «ανοίγοντας» του τον δρόμο για την 11άδα της εθνικής Γαλλίας.

Κατά την διάρκεια της καριέρας του, ο Φοντέν κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα Γαλλίας (τρία με την Ρεμς κι ένα με την Νις), δύο Κύπελλα Γαλλίας (με την Νις το 1954 και με την Ρεμς το 1958), ενώ αγωνίσθηκε με την Ρεμς και στον χαμένο (με 2-0 από την Ρεάλ Μαδρίτης) τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών Ευρώπης.

Ωστόσο, η καριέρα του Φοντέν, διεκόπη απότομα το 1962 και σε ηλικία μόλις 28 ετών, μετά από διπλό κάταγμα στο πόδι, ενώ στην συνέχεια, ακολούθησε την προπονητική, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία.

