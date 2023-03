Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ' όλα”: Μύκητες στον κόλπο, λεμφική θεραπεία και τα κατάλληλα σνακ για παιδιά

Πλούσια για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο είναι η θεματολογία της εκπομπής υγείας και ευεξίας, που παρουσιάζει η Φωτεινή Γεωργίου, στον ΑΝΤ1.



ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 10:00

Τι φταίει όταν οι γυναίκες ταλαιπωρούνται συχνά από μύκητες στον κόλπο; Πώς αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά;

Λεμφική θεραπεία αποτοξίνωση για τόνωση του ανοσοποιητικού συστήματος ώστε να καταπολεμήσει τα μικρόβια.

ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Όμιλος Εθελοντών Κατά του Καρκίνου ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ: Η πολυεπίπεδη προσφορά σε ασθενείς, στις οικογένειές τους και σε όλους εμάς εδώ και 47 χρόνια!

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 10:00

Ποια είναι τα κατάλληλα σνακ για τα παιδιά μας ώστε να έχουν καλή απόδοση και έλεγχο της πείνας;

Πώς διαχειριζόμαστε τους παππούδες που δίνουν γλυκά στα παιδιά;

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Υπερεπείγον χειρουργείο σε κουνελάκι που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα στο στομάχι ώστε να σωθεί η ζωή του.

