Τραγωδία στα Τέμπη - Σταθμάρχης: Η ανάρτησή του μετά την εκπαίδευσή του

Η ανάρτηση του 59χρονου σταθμάρχη λίγες ημέρες πριν το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη.

Για ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία κατηγορείται ο σταθμάρχης της Λάρισας, ο οποίος έχει συλληφθεί για το τραγικό δυστύχημα με τη μετωπική σύγκρουση τρένων στα Τέμπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 59χρονος, μόλις πρόσφατα είχε λάβει την πιστοποίηση προκειμένου να αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση.

Ειδικότερα, στις 24 Ιανουαρίου ο σταθμάρχης είχε αναρτήσει φωτογραφία στα social media, με την οποία ενημέρωνε τους διαδικτυακούς του φίλους ότι είχε ολοκληρώσει τη σχετική εκπαίδευση (διαρκείας ενός έτους) και έλαβε την πιστοποίηση για την έναρξη των νέων του καθηκόντων.

«Μετά το τέλος της εκπαίδευσης και την πιστοποίηση. Καλή μας Αρχή», είχε γράψει χαρακτηριστικά ο σταθμάρχης στην ανάρτησή του, την οποία συνόδευσε με την παρακάτω φωτογραφία.

