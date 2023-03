Κοινωνία

Τέμπη: Η στιγμή της σύγκρουσης των τρένων (βίντεο)

Συγκλονίζει το βίντεο που καταγράφηκε από τη στιγμή της φονικής σύγκρουσης, που βύθισε τη χώρας μας στο πένθος.

Η στιγμή της σύγκρουσης των δύο τρένων στα Τέμπη, που προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 38 ανθρώπων, καταγράφηκε σε βίντεο και προκαλεί σοκ.

Στο βίντεο, που παρουσίασε η ΕΡΤ, φαίνεται η σφοδρή σύγκρουση και η έκρηξη που ακολούθησε.

