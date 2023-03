Οικονομία

Τραγωδία στα Τέμπη - Κιουτσούκης: Αν λειτουργούσε το σύστημα GPS θα είχε αποφευχθεί το δυστύχημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι κατήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΕ για τα συστήματα GPS στα τρένα. Πώς εξηγεί την φράση «πάμε κι ότι γίνει».



Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΕ, Νίκος Κιουτσούκης με αφορμή το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου έχασαν την ζωή τους και τραυματίστηκαν δεκάδες άνθρωποι.

Ο κ. Κιουτσούκης προχώρησε σε σημαντικές καταγγελίες, λέγοντας πως «το σύστημα ασφαλείας έχει αγοραστεί από το 2000 και δεν έχει εγκατασταθεί ».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι το σύστημα μετά από 23 χρόνια είναι πεπερασμένο και θα έπρεπε να αναβαθμιστεί για να λειτουργεί σωστά, ενώ υπογράμμισε ότι αν λειτουργούσε το σύστημα των GPS θα είχε αποφευχθεί το δυστύχημα

«Το λάθος που έκανε ο σταθμάρχης θα μπορούσε να το διορθώσει αν έβλεπε δυο αμαξοστοιχίες στην ίδια γραμμή», σημείωσε ο κ. Κιουτσούκης, ενώ απάντησε και για την φάση «πάμε κι ότι γίνει» που άκουσε επιβάτης κι έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση και οργή. Σύμφωνα με τον κ. Κιουτσούκη αυτή η φράση ακούστηκε στον σταθμό Παλαιοφαρσάλων γιατί σε κάποιο σημείο είχε κοπεί καλώδιο.

Ο ΓΓ της ΓΣΕΕ ανέφερε ακόμα ότι αυτά που είπε ο πρωθυπουργός πρέπει να γίνουν άμεσά πράξη ακόμα και με απευθείας ανάθεση. Τέλος, σημείωσε πώς πρέπει «να πάει βαθιά το μαχαίρι στο κόκκαλο και να μην μείνουμε μόνο στον σταθμάρχη».

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη: Η στιγμή της σύγκρουσης των τρένων (βίντεο)

Hellenic Train: Επεισόδια έξω από τα γραφεία της εταιρείας

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναλαμβάνει Υπουργός Μεταφορών