ΠΟΣ - Τρένα: 24ώρη απεργία στον σιδηρόδρομο

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ανακοίνωσε 24ώρη απεργία, μετά την τραγωδία στα Τέμπη.

Κανένα δρομολόγιο της Hellenic Train δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Μαρτίου, λόγω της 24ωρης απεργίας που εξήγγειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ).

Το διοικητικό συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς ως και οι διοικήσεις του συνόλου των πρωτοβαθμίων σωματείων που λειτουργούν στον ελληνικό σιδηρόδρομο, σε έκτακτη συνεδρίασή τους που πραγματοποιήθηκε σήμερα, αποφάσισαν ομόφωνα την προκήρυξη 24ωρης απεργίας την Πέμπτη, του συνόλου του προσωπικού που απασχολείται σε όλες τις σιδηροδρομικές εταιρείες.

«Η απαξίωση που διαχρονικά επέδειξαν οι Κυβερνήσεις στον Ελληνικό Σιδηρόδρομο οδήγησαν στο τραγικό αποτέλεσμα των Τεμπών. Δυστυχώς τα πάγια αιτήματά μας για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αρτιότερη εκπαίδευση, αλλά κυρίως εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών ασφαλείας, πετιούνται μόνιμα στον κάλαθο των αχρήστων» αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΠΟΣ.

«Σήμερα η Σιδηροδρομική οικογένεια είναι φτωχότερη. Σήμερα η Ελλάδα είναι φτωχότερη. Η επόμενη μέρα είναι ημέρα περισυλλογής και θρήνου για τους αδικοχαμένους συναδέλφους μας» καταλήγει η ΠΟΣ στην ανακοίνωσή της.

