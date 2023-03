Οικονομία

Τραγωδία στα Τέμπη: Ο ΟΣΕ προσέλαβε σήμερα 73 σταθμάρχες με “μπλοκάκι”

Αίσθηση προκαλεί η συγκυρία και η εικόνα που παρουσιάζει το δίκτυο σιδηροδρόμων, καθώς ώρες μετά την πολύνεκρη τραγωδία, προσλαμβάνονται συμβασιούχοι σταθμάρχες για λίγους μήνες και με “μπλοκάκι”.

Αλγεινή εντύπωση και ποικίλα ερωτήματα προκαλεί η αποκάλυψη ότι ελάχιστες ώρες μετά την πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη, που αποδίδεται – μέχρι στιγμής – σε λάθος ενός σταθμάρχη που ανέλαβε καθήκοντα μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, επικυρώθηκαν οι προσλήψεις στον ΟΣΕ με «μπλοκάκι», δεκάδν σταθμαρχών, με ολιγόμηνες συμβάσεις.

Σήμερα, ο ΟΣΕ ανακοίνωσε 73 νέους σταθμάρχες για 6 μήνες, που θα αμείβοντα με «μπλοκάκι», με την σχετική απόφαση να αναρτάται στη «Διαύγεια».

Συγκεκριμένα, αναρτήθηκε σήμερα το πρωί, την ημέρα της τραγωδίας, στη «Διαύγεια» η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ, με ημερομηνία 16 Φεβρουαρίου 2023, για «ανάθεση παροχής Υπηρεσιών της ειδικότητας του Σταθμάρχη για χρονικό διάστημα 6 μηνών».

Ειδικότερα, η απόφαση του ΔΣ του ΟΣΕ προβλέπει:

«την ανάθεση παροχής Υπηρεσιών της ειδικότητας του Σταθμάρχη, σε εξωτερικούς συνεργάτες (73) άτομα, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών (ήτοι από 01.04.2023 μέχρι και 30.09.2023), οι οποίοι θα απασχοληθούν σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, σύμφωνα με τις ανάγκες του Οργανισμού», «το κόστος απασχόλησής τους εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των επτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων (783.000,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 970.920,00 ευρώ».

