Μετρό: Απεργία την Πέμπτη 2 Μαρτίου

Η Γραμμή 1 του Μετρό Πειραιάς - Κηφισιά και το Τραμ θα λειτουργήσουν κανονικά, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΣΤΑ.ΣΥ.

Απεργία θα έχει το Μετρό σήμερα Πέμπτη 2 Μαρτίου από τις 6 το πρωί ως τις 12 το βράδυ όπως ανακοίνωσε το Σωματείο Εργαζομένων Μετρό Αθηνών.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: Το Σωματείο μας θρηνεί μαζί με όλη την κοινωνία για το τραγικό θανατηφόρο δυστύχημα στους ελληνικούς σιδηροδρόμους. Δεκάδες συνάνθρωποι μας χάθηκαν και άλλοι τόσοι τραυματίστηκαν στον βωμό του ιδιωτικού κέρδους και της αδιαφορίας των υπευθύνων.

Χρόνια τώρα το σωματείο μας καταγγέλλει τεράστιες ελλείψεις σε υλικά, ανταλλακτικά, αναλώσιμα συντήρησης και για την τεράστια έλλειψη σε προσωπικό για όλες τις ειδικότητες λειτουργίας και συντήρησης, που αναγκάζουν το υπάρχων προσωπικό σε εξαντλητικά ωράρια εργασίας με ότι αυτό συνεπάγεται.

Τα προβλήματα μας είναι κοινά με τον ΟΣΕ και όποιος δεν το παραδέχεται απλά εθελοτυφλεί. Για όλους τους παραπάνω λόγους θέλοντας το θανατηφόρο ατύχημα που έγινε να είναι το τελευταίο, διατρανώνουμε την αγανάκτηση μας και κηρύσσουμε απεργία από τις 06:00 το πρωί έως τις 24:00 το βράδυ για την Πέμπτη 2/3/2023.

Σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ κάνει λόγο για «αιφνιδιαστική απόφαση του σωματείου» και ζητεί προκαταβολικά συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία.

«Η ΣΤΑ.ΣΥ ενημερώνει το επιβατικό κοινό, πως την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 οι Γραμμές 2 & 3 του Μετρό δεν θα λειτουργήσουν από τις 6 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, μετά την αιφνιδιαστική απόφαση σωματείου εργαζομένων αργά το βράδυ της Τετάρτης, να κηρύξει απεργιακή κινητοποίηση.

Η Γραμμή 1 του Μετρό Πειραιάς - Κηφισιά και το Τραμ θα λειτουργήσουν κανονικά.

Ζητούμε προκαταβολικά συγνώμη από το επιβατικό κοινό, για την ταλαιπωρία και τις δυσκολίες που θα συναντήσει στις μετακινήσεις του».

