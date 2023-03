Κοινωνία

Αττική – κίνηση: Μποτιλιάρισμα διαρκείας σε πολλούς δρόμους

Η απεργία στο Μετρό, έχει προκαλέσει κομφούζιο, καθώς η κίνηση των οχημάτων είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε πολλά σημεία του λεκανοπεδίου.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι από το πρωί η κίνηση στους δρόμους της Αττικής σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας Αττικής.

Τα σημαντικότερα προβλήματα σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο και την κάθοδο της Κηφισίας, στην λεωφόρο Αλεξάνδρας , στην λεωφόρο Κατεχάκη από το ύψος της Ηλιούπολης έως την Καισαριανή, καθώς και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ρεύμα προς Αθήνα.

Παράλληλα αυξημένη κίνηση υπάρχει και στους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Συγγρού και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» από το ύψος του κόμβου Δημοκρατίας έως τον κόμβο Ηρακλείου.

Προφανώς, καθοριστικό ρόλο για την αυξημένη κίνηση, παίζει η απεργία στο Μετρό που πραγματοποιείται σήμερα.

