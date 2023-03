Πτήση τρόμου από ΗΠΑ για Γερμανία

Επτά επιβάτες χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο, αφού πετάχτηκαν από τις θέσεις του μετά από «ελεύθερη πτώση» του αεροσκάφους.

Τον τρόμο έζησαν επιβάτες σε πτήση της Lufthansa από Τέξας με προορισμό την Γερμανία λόγω έντονων αναταράξεων.

Η πτήση 469 από Όστιν για Φρανκφούρτη προσγειώθηκε τελικά με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Ντάλες στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αρμόδιας Αρχής.

Επτά άτομα που επέβαιναν στο αεροπλάνο μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, χωρίς να διευκρινίζεται το είδος της βοήθειας που έλαβαν ή πόσο σοβαροί ήταν οι τραυματισμοί τους.

Ένας από τους επιβάτες που μίλησε στην Washington Post ανέφερε ότι, την ώρα που οι αεροσυνοδοί σέρβιραν στους επιβάτες το δείπνο, το αεροπλάνο έκανε «ελεύθερη πτώση», με αποτέλεσμα αρκετοί να πεταχτούν από το κάθισμά τους και δίσκοι με τρόφιμα να εκτοξευθούν στην οροφή του Airbus.

