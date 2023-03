Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: “Μαμά θα φτάσω στις 00:30...” (βίντεο)

Συγκλονίζει με όσα λέει στο "Πρωινό" η μητέρα της ξαδέρφης των δίδυμων κοριτσιών από την Καλαμπάκα.

Βαρύ πένθος επικρατεί στην Καλαμπάκα για τον θάνατο των δύο 20χρονων δίδυμων και της ξαδέρφης τους από τη σύγκρουση τρένων στη Λάρισα.

Τα νεαρά κορίτσια σπούδαζαν εδώ και λίγο διάστημα στην Θεσσαλονίκη και το τριήμερο της Αποκριάς αποφάσισαν να το περάσουν μαζί με τις οικογένειες τους στον τόπο καταγωγής τους.

Η μητέρα της ξαδέρφης από τα δίδυμα κορίτσια μίλησε αποκλειστικά στο "Πρωινό" και συγκλόνισε με όσα είπε "δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη το παιδί μου, πήγαμε την Τετάρτη και δώσαμε DNA, όμως ακόμη δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Μίλησα με την κόρη μου στις 23:00 με γραπτά μηνύματα και μου είπε "Μαμά θα φτάσω στις 00:30 στη Θεσσαλονίκη...."

Στην εκπομπή μίλησε και γειτόνισσα των κοριτσιών και συντετριμμένη είπε πως "έχω παιδιά στην ηλικία τους και δουλεύαν εδώ το καλοκαίρι, πάει μία ολόκληρη οικογένεια με 3 παιδιά..."

Στους 46 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι επιβεβαιωμένοι νεκροί που έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από τα συντρίμμια επιβατικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε με εμπορική, στην περιοχή Ευαγγελισμός, κοντά στα Τέμπη, αργά το βράδυ της Τρίτης, όπως ανέφερε σε επίσημη ενημέρωση ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, πύραρχος, Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Όπως είπε ο κ. Βαθρακογιάννης, η επιχείρηση έρευνας και απεγκλωβισμού στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος συνεχίζεται και σήμερα.

