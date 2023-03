Παράξενα

Δανία: Στόχος βανδάλων η μικρή γοργόνα της Κοπεγχάγης

Οι βάνδαλοι ζωγράφισαν μια μεγάλη ρωσική σημαία στη βάση της. Δεν είναι η πρώτη φορά που το σύμβολο της Κοπεγχάγης γίνεται στόχος βανδάλων.

Η μικρή γοργόνα, το σύμβολο της Κοπεγχάγης και της Δανίας, βανδαλίσθηκε κατά την διάρκεια της νύκτας και μία μεγάλη ρωσική σημαία ζωγραφίστηκε στην βάση της.

Η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας, χωρίς να αναφερθεί σε τυχόν στοιχεία για την σχεδίαση του συμβόλου αυτού υποστήριξης προς την Μόσχα εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.

Η μικρή γοργόνα, ηρωίδα του Χανς Κρίστιαν Αντερσεν, βρίσκεται σε απόμερη ακτή του λιμανιού της Κοπεγχάγης και από το 1913, οπότε και εγκαταστάθηκε, γίνεται αρκετά συχνά στόχος βανδαλισμών.

Το 1964 αποκεφαλίσθηκε για πρώτη φορά. Το κεφάλι της δεν βρέθηκε ποτέ. Το 1998, βάνδαλοι έκοψαν για δεύτερη φορά το κεφάλι της, για να το επιστρέψουν στην συνέχεια, ενώ το 2003 η μικρή γοργόνα έγινε στόχος έκρηξης.

Συχνά γίνεται στόχος γκράφιτι ή μπογιάς. Πρόσφατα, το 2020, άγνωστοι έγραψαν επάνω της το μυστηριώδες «Ρατσιστικό ψάρι».

