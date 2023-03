Κόσμος

Ουκρανία: Νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε διαμερίσματα στη Ζαπορίζια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διασώστες απομάκρυναν με φορεία τους τραυματίες και έψαχναν στα χαλάσματα για επιζώντες ύστερα από χτύπημα που έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως μετέδωσε τηλεοπτικό συνεργείο του Reuters στο σημείο.



Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν όταν κατά τη διάρκεια της νύχτας ρωσικός πύραυλος έπληξε πενταώροφο κτήριο διαμερισμάτων στη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, όπως δήλωσαν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι. Διασώστες απομάκρυναν με φορεία τους τραυματίες και έψαχναν στα χαλάσματα για επιζώντες ύστερα από χτύπημα που έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως μετέδωσε τηλεοπτικό συνεργείο του Reuters στο σημείο. Οι επάνω όροφοι του κτηρίου είχαν καταστραφεί και τα οχήματα που ήταν σταθμευμένα κοντά στο οίκημα είχαν διαλυθεί.

«Οι άνθρωποι ούρλιαζαν κάτω από τα ερείπια. Ήταν δύσκολο να το ακούει κανείς. Σοκαριστήκαμε», δήλωσε στο Reuters η Γιούλια Χαριτένκο, 36 ετών, που ζει στο κτίριο. «Τρέξαμε έξω όπως ήμασταν, με ό,τι φορούσαμε. Η γάτα μας έμεινε εκεί, φοβισμένη. Δεν ξέρουμε εάν ζει». Το γραφείο της κρατικής εισαγγελίας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν στην επίθεση. Ακόμα πέντε αγνοούνται, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Επτά από τους διασωθέντες νοσηλεύονται και τρεις εξ αυτών είναι σε σοβαρή κατάσταση, δήλωσε ο Ανατόλι Κούρτεφ, αξιωματούχος της δημοτικής αρχής.

Μεταξύ των επιζώντων ήταν ένας 30χρονος άνδρας που, σύμφωνα με τους διασώστες, κοιμόταν στον καναπέ του σπιτιού του την ώρα της επίθεσης και εγκλωβίστηκε κάτω από μια πλάκα τσιμέντου. «Για σχεδόν τρεις ώρες οι διασώστες προσπαθούσαν να τον ανασύρουν κάτω από την πλάκα. Είναι ζωντανός και όλα είναι καλά», δήλωσε ο Ιβάν Ζντόροβετς, εθελοντής διασώστης.

Σε ανακοίνωση, η ουκρανική αστυνομία ανέφερε ότι ρωσικός πύραυλος, «που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκτοξεύθηκε από συστοιχία S300» κατέστρεψε πάνω από 10 διαμερίσματα σε αυτό το κτήριο «όπου άνθρωποι κοιμόντουσαν ήσυχα».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για ενέργεια ενός «κράτους-τρομοκράτη που θέλει να μετατρέψει την κάθε ημέρα μας σε μια ημέρα τρόμου». «Αλλά το κακό δεν θα κυριαρχήσει στη γη μας. Θα εκδιώξουμε όλους τους κατακτητές και θα λογοδοτήσουν για όλα», πρόσθεσε ο ίδιος στο Telegram. Το χτύπημα αυτό θυμίζει τον ρωσικό βομβαρδισμό στα μέσα Ιανουαρίου κατά κτιρίου διαμερισμάτων στο Ντνίπρο, μια μεγάλη πόλη στη κεντροανατολική Ουκρανία, που στοίχισε τη ζωή σε 46 ανθρώπους.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση σε 13χρονο από συμμαθητές του

Μετρό: Απεργία την Πέμπτη 2 Μαρτίου

Κορονοϊός – Ιταλία: Έρευνα σε βάρος του πρώην Πρωθυπουργού Κόντε