Αθλητικά

Super League 2: Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σέντρα ξανά στο πρωτάθλημα της Super League 2 στις 10 Μαρτίου. Οι ημερομηνίες και οι ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων της 14ης αγωνιστικής.

Στις 10 Μαρτίου, αντί στις 11, θα επαναρχίσει το πρωτάθλημα της Super League 2, με τη διοργανώτρια Αρχή ν' ανακοινώνει σήμερα το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής. Η αυλαία «ανοίγει» την Παρασκευή (10/3), με τη διεξαγωγή της αναμέτρησης, Παναθηναϊκός Β-ΠΑΟΚ Β.

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής στη Super League 2 έχει ως εξής:

SUPER LEAGUE 2

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (10-12/3/2023)

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.03.2023

ΟΑΚΑ, Παναθηναϊκός Β – ΠΑΟΚ Β (14:45)

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.03.2023

ΑΛΚΑΖΑΡ, ΑΕΛ – Αναγέννηση Καρδίτσας (13:45/ΕΡΤ3)

ΚΥΡΙΑΚΗ 12.03.2023

ΒΕΡΟΙΑΣ, Βέροια ΝΠΣ - Διαγόρας (14:45)

ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ, ΠΟΤ Ηρακλής – Απόλλων Λάρισας (14:45)

ΑΡΙΔΑΙΑΣ, Αλμωπός Αριδαίας – Θεσπρωτός (14:45)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, Μακεδονικός – Ηρακλής Λάρισας (14:45)

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.03.2023

ΣΕΡΡΩΝ, Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου (15:15/ΕΡΤ3)

ΡΕΠΟ: Απόλλων Πόντου

Β ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.03.2023

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Καλαμάτα - Κηφισιά (15:15/ΕΡΤ3)

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.03.2023

Π.Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, Επισκοπή – ΑΕΚ Β (14:45)

ΑΓΥΙΑΣ, Παναχαϊκή – Ολυμπιακός Β (14:45)

ΚΥΡΙΑΚΗ 12.03.2023

ΣΤ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ, Αιγάλεω – Athens Kallithea FC (14:45)

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Ηλιούπολη – Προοδευτική (14:45)

ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, Χανιά – Ηρόδοτος (14:45)

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.03.2023

ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ, Απόλλων Σμύρνης – ΟΦ Ιεράπετρας (14:45)

ΡΕΠΟ: ΠΑΟ Ρουφ

Ειδήσεις σήμερα:

Τρένα: Νέα 48ωρη απεργία το Σαββατοκύριακο

Γουατεμάλα: γιατροί αφαίρεσαν νεφρό χωρίς συγκατάθεση

Μπαχαρικά 500 ετών βρέθηκαν σε ναυάγιο