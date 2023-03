Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Μόνο δύο σοροί ταυτοποιήθηκαν από τα αποτυπώματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οριστικοποιήθηκε η λίστα των θυμάτων μέχρι τώρα. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια.

Σε 57 ανέρχονται οι επιβεβαιωμένοι νεκροί που έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από τα συντρίμμια της επιβατικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε με την εμπορική, αργά το βράδυ της Τρίτης 28/2, όπως ανέφερε σε επίσημη ενημέρωση η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, αστυνόμος β', Κωνσταντία Δημογλίδου.

Επιπλέον, σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, 48 άτομα παραμένουν για νοσηλεία.

Ολόκληρη η ενημέρωση από τον Εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Πύραρχο Βασίλειο Βαθρακογιάννη και την Εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμο Β' Κωνσταντία Δημογλίδου:

«Η επιχείρηση έρευνας και απεγκλωβισμού στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, συνεχίζεται. Τα γερανοφόρα οχήματα έχουν ανασηκώσει τα δύο βαγόνια, τόσο το πρώτο επιβατικό της β’ θέσης, όσο και το βαγόνι – εστιατόριο. Ταυτόχρονα, οι πυροσβέστες αφαιρούν τμηματικά τα μεταλλικά στοιχεία τους, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση έρευνας και απεγκλωβισμού. Οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες επιχειρούν οι δυνάμεις παραμένουν δύσκολες, καθώς κομμάτια του συρμού είναι άμορφες μάζες από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Η επιχείρηση θα συνεχιστεί τις επόμενες ώρες, όπως και αύριο Παρασκευή. Εκτιμάται ότι μέχρι αύριο το μεσημέρι, θα έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση έρευνας», είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου, κατά την ενημέρωση.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, σημείωσε πως, «μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί επίσημα στην ελληνική αστυνομία ως αγνοούμενοι 56 επιβάτες. Τονίζεται το «μέχρι στιγμής», καθώς υπάρχει ενδεχόμενο κάποιος να επέβαινε στο τρένο και να μην έχει δηλωθεί ως αγνοούμενος από οικείους ή συγγενείς. Αυτή την ώρα ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών που έχουν ανασυρθεί είναι 57. Δηλαδή ένας περισσότερος από αυτούς που έχουν δηλωθεί στον κατάλογο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι σοροί ταυτοποιούνται με την μέθοδο DNA.

Επίσης, παραμένουν για νοσηλεία 48 επιβάτες, οι 6 από αυτούς σε ΜΕΘ. Μία επιβάτης με σοβαρά εγκαύματα διακομίσθηκε στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπανικολάου που διαθέτει ειδική μονάδα εγκαυμάτων.

Αυτή την ώρα συνεχίζεται η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων που έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Για τη διαδικασία βιολογικής ταυτοποίησης μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί 55 δείγματα DNA από τις σορούς και 52 δείγματα από συγγενείς των επιβατών καθώς και 26 δείγματα από ανθρώπινα μέλη.

Η συγκεκριμένη διαδικασία γίνεται από τα ειδικά εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας, κατά προτεραιότητα- προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η επώδυνη διαδικασία.

Μέχρι στιγμής από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έχουν πραγματοποιηθεί 24 ταυτοποιήσεις σορών, 20 με τη μέθοδο ανάλυσης DNA, 2 με τη μέθοδο ανάλυσης DNA και δακτυλικών αποτυπωμάτων και 2 μόνο με τη μέθοδο ανάλυσης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Αν και κατά κανόνα η διαδικασία του DNA διαρκεί πολλές ημέρες, έχουν καταβληθεί προσπάθειες να ολοκληρωθεί μέχρι αύριο.

Οι οικείοι και συγγενείς των θυμάτων όταν θα ολοκληρώνεται η ταυτοποίηση θα ενημερώνονται από τον Επικεφαλής της ομάδας αναγνώρισης της ΕΛΑΣ και τον ειδικό ψυχολόγο της Αστυνομίας και θα προχωρά η διαδικασία παραλαβής της σορού. Η παράδοση στους συγγενείς θα γίνεται όταν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία στο σύνολό της.

Η διαδικασία ενημέρωσης των συγγενών και οικείων των ταυτοποιημένων σορών έχει ξεκινήσει ήδη με την ενημέρωση των πρώτων 4 οικογενειών. Υπενθυμίζεται ότι στη διάθεση των συγγενών θυμάτων και τραυματιών βρίσκονται τρία ξενοδοχεία στην πόλη της Λάρισας. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».





Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη - Καλλιτέχνες: διαμαρτυρία για τα θύματα της τραγωδίας

Κορονοϊός - Γρίπη - RSV: 82 θάνατοι σε μια εβδομάδα στην Ελλάδα

Τραγωδία στα Τέμπη – Κούγιας: Ο σταθμάρχης πήρε τη θέση με πολιτική παρέμβαση