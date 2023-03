Κόσμος

Πεντάγωνο: Δεν δίνουμε πληροφορίες στην Ουκρανία για στόχους εντός της Ρωσίας

«Η ιδέα πως οι ΗΠΑ παρέχουν πληροφορίες στους Ουκρανούς για να στοχοθετούν τοποθεσίες εντός της Ρωσίας είναι ανοησίες» σημείωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν παρέχουν στην Ουκρανία πληροφορίες για στόχους εντός της Ρωσίας, διαβεβαίωσε το Πεντάγωνο, χαρακτηρίζοντας «ανοησίες» τις κατηγορίες της Μόσχας.

«Δεν έχω καμία πληροφορία για το αν οι Ουκρανοί διεξάγουν ή όχι τέτοιους είδους επιχειρήσεις (σ.σ. εντός του ρωσικού εδάφους), σας παραπέμπω σε αυτούς», είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, ταξίαρχος Πατ Ράιντερ, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

«Μπορώ με απόλυτη βεβαιότητα να πω ότι η ιδέα πως οι ΗΠΑ παρέχουν πληροφορίες στους Ουκρανούς για να στοχοθετούν τοποθεσίες εντός της Ρωσίας είναι ανοησίες. Δεν είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, ούτε επιδιώκουμε πόλεμο με τη Ρωσία», πρόσθεσε ο Ράιντερ.

