Τεχνολογία - Επιστήμη

Πεντάγωνο - Λατινική Αμερική: Δεύτερο κινέζικο “κατασκοπευτικό μπαλκόνι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι εντοπίστηκε στη Λατινική Αμερική, μια ημέρα μετά τον εντοπισμό ενός τέτοιου μπαλονιού στον αμερικανικό εναέριο χώρο. Τι λέει το Πεκίνο.

Ένα κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι εντοπίστηκε στη Λατινική Αμερική, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, μια ημέρα μετά τον εντοπισμό ενός τέτοιου μπαλονιού στον αμερικανικό εναέριο χώρο.

«Έχουμε αναφορές για ένα μπαλόνι που πετά πάνω από τη Λατινική Αμερική. Θεωρούμε ότι πρόκειται για ακόμη ένα κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Πατ Ράιντερ, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένη τοποθεσία.

Νωρίτερα χθες, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν μίλησε τηλεφωνικά με τον κινέζο ομόλογό του Ουάνγκ Γι για να τον ενημερώσει σχετικά με την αναβολή της επίσκεψής του στην Κίνα, κάνοντας λόγο για ανεύθυνη ενέργεια και ξεκάθαρη παραβίαση της κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Πεκίνο εξέφρασε τη λύπη του για αυτήν την «ακούσια» είσοδο του μπαλονιού στον αμερικανικό εναέριο χώρο, υποστηρίζοντας ότι εξυπηρετεί «ερευνητικούς σκοπούς, κατά κύριο λόγο μετεωρολογικούς».

Κίνα: «Ατύχημα» η είσοδος του μπαλονιού στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας χαρακτήρισε «ατύχημα» την είσοδο «αερόπλοιου» στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ, αποδίδοντάς το σε λόγους «ανωτέρας βίας». Παράλληλα κατηγόρησε πολιτικούς και μέσα ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι εκμεταλλεύτηκαν το περιστατικό για να δυσφημίσουν το Πεκίνο.

«Η Κίνα ανέκαθεν σεβόταν το διεθνές δίκαιο, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών», υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ένα κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι εντοπίστηκε στη Λατινική Αμερική, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, μια ημέρα μετά τον εντοπισμό ενός τέτοιου μπαλονιού στον αμερικανικό εναέριο χώρο. «Έχουμε αναφορές για ένα μπαλόνι που πετά πάνω από τη Λατινική Αμερική. Θεωρούμε ότι πρόκειται για ακόμη ένα κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Πατ Ράιντερ, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένη τοποθεσία.

Νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν μίλησε τηλεφωνικά με τον κινέζο ομόλογό του Ουάνγκ Γι για να τον ενημερώσει σχετικά με την αναβολή της επίσκεψής του στην Κίνα, κάνοντας λόγο για ανεύθυνη ενέργεια και ξεκάθαρη παραβίαση της κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Πεκίνο εξέφρασε τη λύπη του για αυτήν την «ακούσια» είσοδο του μπαλονιού στον αμερικανικό εναέριο χώρο, υποστηρίζοντας ότι εξυπηρετεί «ερευνητικούς σκοπούς, κατά κύριο λόγο μετεωρολογικούς».

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Υποχρεωτικές οι αντιολισθητικές αλυσίδες - Έλεγχοι και πρόστιμα

ΕΟΔΥ: Σημεία για rapid test δωρεάν το Σάββατο

Κακοκαιρία “Barbara”: Χιόνια και στην Αθήνα το Σάββατο