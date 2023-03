Πολιτισμός

Γιάννης Λιγνάδης: Εκτός Δρματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης

Η διαμάχη του με τους σπουδαστές και οι ακραίες επιθέσεις του. Η ανακοίνωση της καλλιτεχνικής διευθύντριας, Μαριάννας Κάλμπαρη.

Εκτός Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν οδηγείται ο Γιάννης Λιγνάδης, όπως γνωστοποίησε η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Θεάτρου Μαριάννα Κάλμπαρη. Η απόφαση της κ. Κάλμπαρη, την οποία ανακοίνωσε μέσω επιστολής, προέκυψε μετά τις έντονες αντιδράσεις των φοιτητών της σχολής, οι οποίοι μέχρι πρότινος κινδύνευαν να χάσουν τη χρονιά τους καθώς από τον Αύγουστο του 2022 είχαν αρνηθεί να παρακολουθήσουν το μάθημα του Γιάννη Λιγνάδη εξαιτίας των δηλώσεών του κατά τη διάρκεια της δίκης του αδερφού του, Δημήτρη Λιγνάδη.

Μάλιστα, η υπόθεση αυτή του Γιάννη Λιγνάδη υπήρξε η αφορμή να διαλυθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής, καθώς η διευθύντρια της Δραματικής Σχολής, Μάνια Παπαδημητρίου και ο Κωστής Καπελώνης πριν λίγες μέρες υπέβαλαν την παραίτησή τους.

Από την πλευρά του ο φιλόλογος, μέσω επιστολής του στην εφημερίδα «Καθημερινή» ανέφερε ότι οι εν λόγω παραιτήσεις ήταν «μεθοδευμένες με σκοπό την διάλυση του συμβουλίου και την αποκαθήλωση της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας Μαριάννας Κάλμπαρη». «Για την επίτευξη του δολίου σχεδίου διάλυσης του Θεάτρου Τέχνης και της Σχολής του, απαραίτητος μοχλός ήταν η υπόθεσή μου (τακτική δαιμονοποίησης) και η μόχλευση των φοιτητών, μέχρι του σημείου της παρούσας μπαχαλοποίησης της Σχολής», ανέφερε στην εφημερίδα. Σήμερα το απόγευμα (2/3) ήρθε η απάντηση της Μαριάννας Κάλμπαρη, η οποία, στο ίδιο μέσο, ξεκαθάρισε ότι, ο Γιάννης Λιγνάδης δεν μπορεί πια να συνεχίσει να εργάζεται στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης.

«Νιώθω πως είναι σχεδόν ανάρμοστο, ενώ όλη η χώρα πενθεί τα θύματα του αδιανόητου δυστυχήματος στα Τέμπη, εμείς να μιλάμε για τέτοια ζητήματα. Επειδή όμως πρέπει να πάρω άμεσα θέση σε σχέση με την επιστολή του κυρίου Γιάννη Λιγνάδη της 1/3/23 στην Εφημερίδα Καθημερινή, θεωρώ αυτονόητο ότι δεν συμμερίζομαι τις θέσεις του. Θεωρώ επίσης αυτονόητο ότι μετά από αυτή την επιστολή, ο κύριος Γιάννης Λιγνάδης δεν μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης. Μοναδική μου μέριμνα είναι να προστατεύω και να στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις το Θέατρο Τέχνης και όλους/ες τους συνεργάτες/ιδες και εργαζομένους/ενες του. Κατά τα άλλα, αυτή τη στιγμή η σκέψη μου, όπως η σκέψη όλων, είναι μόνο στο τραγικό γεγονός» σημειώνει στην ανακοίνωσή της η κ. Κάλμπαρη.

