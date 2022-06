Life

Γιάννης Λιγνάδης: κατασκεύασμα οι καταγγελίες για βιασμούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τον ηθοποιό, τις κατηγορίες και την σκευωρία που υποστήριξε πως έχει στηθεί, ο αδελφός του Δημήτρη Λιγνάδη, με την κατάθεση του οποίου ολοκληρώθηκε η εξέταση μαρτύρων στην πολύκροτη δίκη.

Της Λίας Κοντοπούλου

Την πεποίθηση ότι συγκεκριμένα πρόσωπα έστησαν σκευωρία σε βάρος του Δημήτρη Λιγνάδη εξέφρασε στο δικαστήριο ο αδελφός του κατηγορούμενου σκηνοθέτη.

Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι υπήρξε ένα πογκρόμ αρνητικών σχολίων στα κοινωνικά δίκτυα, από τα ίδια πρόσωπα, σε βάρος όποιου δημόσια υποστήριζε τον Δημήτρη Λιγνάδη.

«Όσα έχουν υποστηρίξει οι καταγγέλλοντες είναι ψευδολογίες και φαντασιοκοπήματα. Πρόκειται για δίκη “ψευδο”-metoo», κατέθεσε ο Γιάννης Λιγνάδης

Ο μάρτυρας ήταν κατηγορηματικός ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης ουδέποτε έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών ούτε κατάχρηση αλκοόλ.

Όταν ρωτήθηκε από την υπεράσπιση εάν έχουν υπάρξει καταγγελίες από μαθητές ή γονείς για τη συμπεριφορά του Δημήτρη Λιγνάδη, έγινε ο εξής διάλογος με τον συνήγορο του Δημήτρη Λιγνάδη:

Κούγιας: Πόσα παιδιά, από το 1986, έχουν μαθητεύσει κοντά στον αδελφό σας;

Πόσα παιδιά, από το 1986, έχουν μαθητεύσει κοντά στον αδελφό σας; Γιάννης Λιγνάδης: Χιλιάδες.

Χιλιάδες. Κούγιας: Έχει υπάρξει έστω ένα αγόρι ή κορίτσι που να έχει αφήσει ένα υπονοούμενο ό,τι υπήρξε ενόχληση σεξουαλική ή ερωτική;

Έχει υπάρξει έστω ένα αγόρι ή κορίτσι που να έχει αφήσει ένα υπονοούμενο ό,τι υπήρξε ενόχληση σεξουαλική ή ερωτική; Γιάννης Λιγνάδης: Μόνο ένας. Ο κ. Π., αυτός που ήρθε εδώ ως μάρτυρας κατηγορίας.

Μόνο ένας. Ο κ. Π., αυτός που ήρθε εδώ ως μάρτυρας κατηγορίας. Κούγιας: Μιλάμε για 1.500 παιδιά. Από το Αρσάκειο; Μαθητής, γονέας;

Μιλάμε για 1.500 παιδιά. Από το Αρσάκειο; Μαθητής, γονέας; Γιάννης Λιγνάδης: Εξ όσων γνωρίζω ούτε ένας.

Ο Γιάννης Λιγνάδης ήταν ο τελευταίος μάρτυρας του κατηγορητηρίου.

Η δίκη συνεχίζεται με την ανάγνωση των εγγράφων της δικογραφίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πολ Χάγκις: ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση

Σκιάθος: Ηλικιωμένος εκσφενδονίστηκε από τουρμπίνα αεροσκάφους!

“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: εύχομαι να μην μου φορτώσουν και τους θανάτους Ίριδας και Μαλένας (βίντεο)