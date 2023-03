Life

Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Χωρίς τελετή έναρξης λόγω της τραγωδίας των Τεμπών

Χωρίς υποδοχή καλεσμένων, φωτογραφίσεις και ομιλίες ξεκίνησε η προβολή τω ταινιών λόγω του εθνικού πένθους.

Ξεκίνησαν σήμερα οι προγραμματισμένες προβολές του 25ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης σε όλες τις αίθουσες του. Στο Ολύμπιον, προβλήθηκε σε παγκόσμια πρεμιέρα η ταινία «La Singla», χωρίς να προηγηθεί η καθιερωμένη τελετή έναρξης, η οποία ματαιώθηκε λόγω εθνικού πένθους, όπως και κάθε άλλη εορταστική εκδήλωση και συναυλία που είχε προγραμματιστεί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ.

Χωρίς υποδοχή καλεσμένων, φωτογραφίσεις και ομιλίες, ο διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Ορέστης Ανδρεαδάκης, παρουσίασε τη σκηνοθέτιδα της ταινίας, αφού προηγουμένως εξέφρασε εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου, της διεύθυνσης και όλων των εργαζομένων, τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων για την ανείπωτη - όπως είπε - τραγωδία.

«Το σινεμά μπορεί να μας παρηγορήσει, ακόμη και στις πιο δραματικές στιγμές», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρεαδάκης, ενώ τόσο η σκηνοθέτης της ταινίας Παλόμα Θαπάτα, όσο και η συμπαραγωγός της Νάντια Σμιθ, παίρνοντας το λόγο, εξέφρασαν τη λύπη τους για όσα συνέβησαν στη χώρα μας και για τις ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουμε. Δήλωσαν ωστόσο ιδιαίτερα ενθουσιασμένες που βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη για την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας τους στο 25ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ.

Η ταινία «La Singla» (Ισπανία, Γερμανία 2023, 95') αναφέρεται στην άγνωστη έως πριν την προβολή της, ιστορία μιας υπέροχης καλλιτέχνιδας, ενός θρύλου του χορού, της Αντόνια Σίνγκλα. Μιας γυναίκας που γεννήθηκε στα προάστια της Βαρκελώνης και έχασε την ακοή της λίγο μετά τη γέννησή της. Έτσι, έμαθε να χορεύει φλαμένκο χωρίς να ακούει τη μουσική. Σε ηλικία 17 ετών, άλλαξε τα δεδομένα του κόσμου του φλαμένκο, όμως προτού να κλείσει τα 30 αποσύρθηκε οριστικά από τη χορευτική σκηνή. Πενήντα χρόνια αργότερα, μια νεαρή γυναίκα ανακαλύπτει υλικό αρχείου από τα πιο ένδοξα χρόνια της Αντόνια και μαγεύεται από τη μορφή της. Η μία και μοναδική «La Singla» έκρυβε στο βλέμμα της ένα τραγικό στοιχείο και ακτινοβολούσε ένα πάθος που ξεπερνά τον χορό. Γιατί δεν είχε ακούσει τίποτα για εκείνη ως τώρα; Αποφασίζει λοιπόν να διαλευκάνει το μυστήριο γύρω από αυτήν και ξεκινά ένα ταξίδι αναζήτησης, με σκοπό να ακούσει από την ίδια την συγκινητική ιστορία της. Ένα ντοκιμαντέρ που δίνει τον πραγματικό ορισμό του «duende», καθώς επινοεί μια ξεχωριστή γλώσσα γεμάτη μυστήριο και μουσικότητα.

