Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο νεαρός που έπαθε ανακοπή παίζοντας ποδόσφαιρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 20χρονος είχε καταρρεύσει παίζοντας ποδόσφαιρο σε γήπεδο 5Χ5 και νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου “Παπαγεωργίου”.

Την τελευταία του πνοή άφησε το πρωί της Πέμπτης ο 20χρονος που υπέστη ανακοπή καρδιάς, ενώ έπαιζε ποδόσφαιρο με τους φίλους του στη Θεσσαλονίκη.

Ο νεαρός φοιτητής νοσηλεύονταν την τελευταία εβδομάδα σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου “Παπαγεωργίου”.

Υπενθυμίζεται ότι ο το απόγευμα της 22ας Φεβρουαρίου, ο άτυχος νεαρός είχε πάει με την παρέα του σε γηπεδάκια 5Χ5 επί της οδού Αγίου Δημητρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ενώ έκαναν ζέσταμα, ο 20χρονος ένιωσε μια αδιαθεσία και βγήκε από το γηπεδάκι. Λίγα λεπτά αργότερα ένιωσε καλύτερα και μπήκε στο γήπεδο για να παίξει ξανά, όμως υπέστη ανακοπή καρδιάς. Γυμναστής που βρισκόταν στο σημείο έκανε άμεσα προσπάθειες ανάνηψης με απινιδωτή στον νεαρό.

Οι αισθήσεις του 20χρονου επανήλθαν, όμως φαίνεται πως αργότερα υπέστη νέα ανακοπή καρδιάς. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ είχαν φτάσει άμεσα στο σημείο και επί 1,5 ώρα έκαναν προσπάθειες για να επαναφέρουν τις αισθήσεις του νεαρού φοιτητή.

Οι γιατροί των επειγόντων περιστατικών του “Παπαγεωργίου” έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή και μετά από μια ώρα να καταφέρουν να τον ανατάξουν, σύμφωνα με το thestival.gr.

Η κηδεία του 20χρονου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Μαρτίου, σύμφωνα με το veriotis.gr.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Σκόνη, βροχές και χιόνια την Παρασκευή

Καναδάς: 4χρονος πυροβόλησε 6χρονο

Τραγωδία στα Τέμπη: Αστυνομική επιχείρηση για κατάσχεση πειστηρίων στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας