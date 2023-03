Αθλητικά

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου: Η Στεφανίδη στον τελικό

Η Στεφανίδη θα δώσει το «παρών» στον αυριανό τελικό του επί κοντώ, αντίθετα με την Κυριακοπούλου που δεν τα κατάφερε.

Η Κατερίνα Στεφανίδη προκρίθηκε στον αυριανό (4/3, 18:05) τελικό του άλματος επί κοντώ, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου, που διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη.

Στον προκριματικό, η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης, άφησε το 4.10μ και το 4.30μ, άρχισε τις προσπάθειες της από τα 4.45 μέτρα και πέρασε το συγκεκριμένο ύψος με την δεύτερη. Στην συνέχεια, ο πήχυς τοποθετήθηκε στα 4.55μ με την Στεφανίδη να περνά με την πρώτη προσπάθεια και με χαρακτηριστική άνεση. Το όριο πρόκρισης, ήταν 4.65μ αλλά δεν χρειάσθηκε να γίνουν προσπάθειες σ΄ αυτό το ύψος, δεδομένου ότι η οκτάδα του τελικού, «συμπληρώθηκε» στα 4.55 μέτρα.

Από την πλευρά της, η Νικόλ Κυριακοπούλου πέρασε με την δεύτερη προσπάθεια τα 4.10 μέτρα και με την πρώτη τα 4.30 μέτρα, ενώ απέτυχε τρεις φορές στα 4.45 μέτρα, με αποτέλεσμα ν' αποκλεισθεί από τον τελικό.

Η οκτάδα του τελικού:

Βίλμα Μούρτο (Φινλανδία) 4.55 μέτρα

Τίνα Σούτεϊ (Σλοβενία) ,,

Κατερίνα Στεφανίδη (Ελλάδα) ,,

Μικαέλα Μέγιερ (Σουηδία) ,,

Μαργκότ Σερβιέ (Γαλλία) ,,

Αντζέλικα Μόζερ (Ελβετία) ,,

Ρομπέρτα Μπρούνι (Ιταλία) 4.45 μέτρα

Αμαλί Σβαμπίκοβα (Τσεχία) ,,

