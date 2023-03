Κόσμος

Ιταλία: Συνελήφθη η αδερφή του αρχηγού της Κόζα Νόστρα

Η 68χρονη γυναίκα διαχειριζόταν σημαντικά χρηματικά ποσά και είχε στην κατοχή της απόρρητα μηνύματα του αρχινονού της μαφίας.

Η Ροζαλία Μεσίνα Ντενάρο, αδελφή του αρχηγού της Κόζα Νόστρα Ματέο Μεσίνα Ντενάρο, συνελήφθη σήμερα το πρωί στο χωριό Καστελβετράνo της Σικελίας.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η 68χρονη γυναίκα διαχειριζόταν σημαντικά χρηματικά ποσά και είχε στην κατοχή της απόρρητα μηνύματα του αρχινονού της μαφίας, ο οποίος συνελήφθη τον Ιανουάριο.

Όπως διέρρευσε, η Ροζαλία Μεσίνα Ντενάρο ήταν ένας από τους κύριους ενδιάμεσους που επέτρεψαν στον αδελφό της να παραμείνει σε διαρκή επαφή με το σύνολο του μαφιόζικου μηχανισμού κατά την μακρά φυγοδικία του.

Καθοριστικής σημασίας για τη σύλληψη του αρχηγού του σικελικού οργανωμένου εγκλήματος αποδείχθηκε ένα σύντομο σημείωμα που αναφερόταν στην κατάσταση της υγείας του. Το εντόπισαν πριν από τρεις μήνες οι καραμπινιέροι, κρυμμένο μέσα σε μια καρέκλα στο διαμέρισμα της γυναίκας, ενώ τοποθετούσαν «κοριούς» για την παρακολούθηση των συνομιλιών της.

Η κόρη της Ροζαλία Μεσίνα Ντενάρο είναι δικηγόρος και έχει αναλάβει την υπεράσπιση του αρχηγού της μαφίας ενώ ο σύζυγός της, ο Φιλίπο Γκοταντούρο, έχει καταδικασθεί σε 14 χρόνια κάθειρξης για μαφιόζικη δράση.

Ο μικρότερος γιός της Φραντσέσκο εκτίει ποινή κάθειρξης 16 ετών, επίσης ως μέλος της μαφίας.

