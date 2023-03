Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Πορεία φοιτητών και μαθητών για το δυστύχημα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές και συλλογικότητες - Αυτή την ώρα είναι κλειστές Πανεπιστημίου, Σταδίου και Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος της Βουλής.

Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιούν αυτή την ώρα μαθητές και φοιτητές στο κέντρο της Αθήνας για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη.

Η πορεία ξεκίνησε από τα Προπύλαια. Αυτή την ώρα είναι η κλειστές οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου.

Μαύρα μπαλόνια και πανό με συνθήματα που ζητούν να αποδοθούν ευθύνες.

«Για τα παιδιά στα Τέμπη... Για τις οικογένειές τους... Και για εμάς..» ανέφερε το κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας.

«Το έγκλημα αυτό να μη συγκαλυφθεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε η φωνή» αναφέρει το πανό φοιτητών.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι φοιτητές αναφέρουν χαρακτηριστικά:

«Η μεγάλη κινητοποίηση αφορά το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη που στοίχησε τη ζωή σε δεκάδες νέους ανθρώπους και φοιτητές. Στις αποφάσεις και τα ψηφίσματα μεταξύ άλλων αναφέρονται οι τεράστιες διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων και της εταιρίας αλλά και τη τεράστια οργή όλων των φοιτητών της χώρας που ξεχειλίζει και εκφράζεται μέσα από τις αγωνιστικές αυτές κινητοποιήσεις. Παράλληλα αναφέρονται και τα παρακάτω συνθήματα για την κινητοποίηση ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ – ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΜΑΣ Όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή!- Το προδιαγεγραμμένο έγκλημα δεν θα συγκαλυφθεί!»

Ειδήσεις σήμερα:

Απεργία σε ΟΣΕ και Προαστιακό σήμερα - Τι θα γίνει με Μετρό και ΗΣΑΠ

Rolex : Οι “Ροζ Πάνθηρες” πίσω από τη ληστεία - Πώς δρούσαν

Καναδάς: 4χρονος πυροβόλησε 6χρονο