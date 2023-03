Αθλητικά

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού στίβου: “ασημένιος” ο Ανδρικόπουλος στο τριπλούν

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Νίκος Ανδρικόπουλος.

Ο Νίκος Ανδρικόπουλος έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που κρέμασε μετάλλιο στο λαιμό του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου της Κωνσταντινούπολης, με άλμα στα 16,58μ. στο τριπλούν, το οποίο του χάρισε τη δεύτερη θέση στο βάθρο των νικητών.

Ο άλτης του Δημήτρη Βασιλικού κατάφερε σε έναν αγώνα που κυριάρχησε ο Πορτογάλος, Πέδρο Πιτσάρδο (χρυσό μετάλλιο, 17,60μ., κορυφαία επίδοση για το 2023), να κατακτήσει τη δεύτερη θέση και να προσθέσει στο βιογραφικό του το πρώτο μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Γερμανός, Μαξ Χες, με άλμα στα 16.57 μέτρα.

Ο Ανδρικόπουλος μπήκε στον αγώνα με άλμα στα 16,20μ., ήταν άκυρος στο δεύτερο και τρίτο άλμα του, «προγειώθηκε» στα 15,91μ. στο τέταρτο και πέτυχε στο πέμπτο το 16,58 μ., που είναι ρεκόρ του στον κλειστό στίβο, αφού είχε 16,39μ. Παράλληλα ο 26χρονος «έπιασε» στην έκτη θέση όλων των εποχών στο αγώνισμα στον κλειστό στίβο τον Σταμάτη Λένη.

Ο Δημήτρης Τσιάμης είχε καλύτερο άλμα στα 16,39μ και ολοκλήρωσε στην 7η θέση.

