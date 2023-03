Πολιτισμός

“Ποιητικές μεταφορές” στο Σπίτι της Κύπρου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Σπίτι της Κύπρου παρουσιάζει την έκθεση, «Ποιητικές μεταφορές». Ποιοι καλλιτέχνες συμμετέχουν.



Το Σπίτι της Κύπρου με την στήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας παρουσιάζει την έκθεση, «Ποιητικές μεταφορές» με επιμελητές την ιστορικό τέχνης, Δάφνη Νικήτα και τον εικαστικό, Γιώργο Ταξιαρχόπουλο.

Στην έκθεση συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Σπύρος Αγαθού, Θεόδουλος Γρηγορίου, Δημοσθένης Δαββέτας, Λία Λαπίθη, Παναγιώτης Μιχαήλ, PASHIAS, Ανδρέας Σάββα, Γιώργος Ταξιαρχόπουλος, Αντώνης Τζιαρρίδης, Νίκος Τρανός, Πάνος Χαραλάμπους, Γιώργος Χαρβαλιάς, Αλέξανδρος Ψυχούλης.

Γράφει η Δάφνη Νικήτα στον κατάλογο που συνοδεύει την έκθεση:

«Η ρήση του αρχαίου Έλληνα λυρικού ποιητή Σιμωνίδη του Κείου ‘Η ζωγραφική είναι η ποίηση που σιωπά’ υποδηλώνει τη σχέση των εικαστικών τεχνών και της ποίησης. Όμως θα ήταν ελλιπές η σχέση αυτή να αναζητηθεί μόνο στην οποιαδήποτε συμβατική ‘ποιητική διάσταση’ (ομορφιά, αρμονία, λυρισμός) των οπτικών απεικονίσεων και να μην προχωρήσει στην ουσία της δημιουργίας, στην αναζήτηση του ανεξήγητου. Λόγος και εικόνα ενεργοποιούνται για να προκαλέσουν στον αναγνώστη και στον θεατή σκέψεις, συναισθήματα, αναμνήσεις, προσδοκίες, φόβους ή ανησυχίες. Ένα ποίημα, ένα έργο τέχνης τη στιγμή που δημιουργείται βασίζεται σ’ έναν κόσμο που ήδη υπάρχει και την ώρα που συναντά το κοινό έχει ήδη δημιουργήσει ένα νέο κόσμο που μπορεί, αν ο θεατής το επιτρέψει να διευρύνει τους ορίζοντες των αισθήσεων και της νόησης. Η δημιουργία ενός έργου τέχνης αποτελεί μια εμπειρία ίδια με αυτή του ποιητή: ακαθόριστη, χωρίς ορισμό, σχεδόν μεταφυσική και μαγική».

Ο Γιώργος Ταξιαρχόπουλος γράφει για την έκθεση:

«Οι σύγχρονοι εικαστικοί καλλιτέχνες σκέφτονται με τον Λόγο. Οι σύγχρονοι ποιητές/-τριες σκέφτονται με την Εικόνα. Τη σχέση των δύο μαρτυρά η χειρονομία τους ως πορεία η οποία επιτελεί μία αρχετυπική ποιητική μεταφορά. Τη μεταφορά της σκέψης στο ‘ποιείν’. Στη σύλληψη της συγκεκριμένης ιδέας εμφιλοχωρούσε η ανάγκη, η παραπάνω μαρτυρία των καλλιτεχνών μέσω των έργων τους να ανεγερθεί στο κυρίαρχο θέμα ώστε το ευρύ κοινό να μυείται στην δημιουργική διαδικασία ενοποιώντας μέσα του τις Τέχνες κατά την έκθεση. Κύπριοι και Ελλαδίτες οραματίστηκαν να αποτελέσουν από κοινού μία συνοπτική εγκατάσταση της ιστορικής πορείας της ποιητικής ρήσης του Φλούσερ ‘Η εικόνα είναι μία κατασκευή’»

Εγκαίνια: Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023, ώρα 20:00 - 22:00

Διάρκεια Έκθεσης: 6 Μαρτίου 2023 - 31 Μαρτίου 2023

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα και Τετάρτη: 10:00 - 18:00

Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 10:00 - 15:00

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: “ράγισαν καρδιές” στην κηδεία της 34χρονης μητέρας (εικόνες)

Τραγωδία στα Τέμπη: Ο 20χρονος ήρωας που έσπασε το τζάμι και έσωσε 10 άτομα συγκλονίζει στο “Πρωινό” (βίντεο)

Μεθώνη: Νεκρό εντοπίστηκε το ηλικιωμένο ζευγάρι των Αμερικανών (εικόνες)