Παράξενα

Γουατεμάλα: γιατροί αφαίρεσαν νεφρό χωρίς συγκατάθεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι γιατροί συνελήφθησαν και κατηγορούνται για εμπόριο οργάνων.

Τέσσερις γιατροί συνελήφθησαν σήμερα στη Γουατεμάλα και κατηγορούνται για εμπόριο οργάνων, αφού αφαίρεσαν το νεφρό ενός ασθενή χωρίς τη συγκατάθεσή του, ανακοίνωσαν οι εισαγγελικές αρχές.

Οι συλληφθέντες «εμπλέκονται στην παράνομη αφαίρεση του νεφρού ενός ασθενή, στον οποίο είχαν κάνει άλλη διάγνωση για να δικαιολογήσουν τη χειρουργική επέμβαση», είπε ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας Μόισες Ορτίς.

Το θύμα κατήγγειλε την περιπέτειά του τον Μάιο του 2022. Δύο γιατροί συνελήφθησαν στην πρωτεύουσα και οι άλλοι δύο συνάδελφοί τους στα προάστιά της. Αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον ανακριτή.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό τι απέγινε το νεφρό του θύματος. Οι αρχές έχουν κάνει έρευνες, κατέσχεσαν στοιχεία και πήραν καταθέσεις στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρωσία - Πούτιν: να αυξηθούν τα μέτρα “κατά της τρομοκρατίας”

Βασιλιάς Κάρολος: Το μύρο για τη στέψη του καθαγιάστηκε στα Ιεροσόλυμα

Μπαχαρικά 500 ετών βρέθηκαν σε ναυάγιο