Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη νεαρός για διπλή απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ο νεαρός διαπληκτίστηκε με δύο 21χρονους και πυροβόλησε εναντίον τους. Αναζητείται άλλος ένας άνδρας.

Εξιχνιάστηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, η υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος δύο 21χρονων αλλοδαπών που διαδραματίστηκε βραδινές ώρες της 28 Φεβρουαρίου 2023 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ως δράστης ένας 24χρονος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Αναζητείται ακόμα ένας άνδρας που μετείχε στην επίθεση.

Ειδικότερα, ο 24χρονος μαζί με τον άλλο δράστη περνούσαν από δρόμο στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, όταν διασταυρώθηκαν με τους 21χρονους αλλοδαπούς.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ , οι δύο δράστες προσέγγισαν τους αλλοδαπούς και τους επιτέθηκαν χτυπώντας τους.

Ο 24χρονος χτύπησε με τη λαβή του πιστολιού του ένα θύμα στο κεφάλι και στην συνέχεια πυροβόλησε προς το μέρος τους τρεις φορές, χωρίς όμως να τους πετύχει.

Στο σημείο της επίθεσης περισυλλέχθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κάλυκες και ένα φυσίγγιο.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στο σπίτι του 24χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε επιπλέον ένα φυσίγγιο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

