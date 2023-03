Πολιτική

Τραγωδία στα Τέμπη – Θεοδωρικάκος: Όλα στο φως, να προχωρήσουμε ενωμένοι

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για την τραγωδία στα Τέμπη, το "σκοτάδι" στο φως και την ταυτοποίηση των θυμάτων.

Για «συγκλονιστική τραγωδία», έκανε λόγο ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας για τα Τέμπη στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» και απηύθυνε έκκληση «να την ξεπεράσουμε ενωμένοι».

«Δεν πρέπει να ‘τσακωνόμαστε σαν τα τσακάλια’, να μαζέψουμε τα κομμάτια μας και να βρούμε όλη την ευθύνη για την τραγωδία. Αν θέλουμε να πάμε παρακάτω, πρέπει να αποδοθούν ευθύνες», είπε σχετικά σημειώνοντας πως, «το αίτημα είναι καθολικό από όλη την κοινωνία, είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Πρέπει να έρθουν όλα, όλα στο φως».

Συμπλήρωσε δε πως, «προφανώς υπάρχουν ανθρώπινα λάθη, αλλά πρέπει να βγουν όλα στο φως. Να υπάρξει πλήρης απόδοση ευθυνών.

Το πρόβλημα πρέπει να κοιταχτεί κατάματα, τι έχουμε κάνει για να βελτιώσουμε την κατάσταση και τι έχει γίνει. Κανείς μα κανείς δεν μπορεί να κάνει τον ανίδεο ή τον ανήξερο.

Δεν ήταν μέχρι χθες καλό το τρένο και το χάλασε κάποιος τώρα».

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έκανε ειδική αναφορά στο ότι «είδαμε φως μέσα στο σκοτάδι, νέους που βοήθησαν, αστυνομικούς, πυροσβέστες, διασώστες, ανθρώπους που σχημάτισαν ουρές για αίμα, τα νέα παιδιά με τις τσάντες και τις διαδηλώσεις».

Επισημαίνοντας πως, «δεν θέλουμε δηλητηριάσεις, δεν θέλουμε διχασμό, θέλουμε ενότητα».

Όσο αφορά στις διαδηλώσεις, ο Υπουργός δήλωσε πως, «δεν με ενοχλούν τα συλλαλητήρια, θεωρώ δικαιολογημένη την αγανάκτηση, αλλά δεν μπορούν κάποιοι να στρέφουν προς συγκεκριμένη κατεύθυνση» και τόνισε πως, «οι αστυνομικοί είναι τα αδέρφια τους, οι φίλοι τους, οι άνθρωποι που μας φυλάνε».

Αναφορικά με την ταυτοποίηση των θυμάτων, ο Τάκης Θεοδωρικάκος εξήγησε ότι, «την πρώτη μέρα κλιμάκια της αστυνομίας πήραν DNA από συγγενείς, 56 στο σύνολό τους. Από τη δουλειά που έγινε στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, 55 ταυτοποιήθηκαν. Υπάρχει μία περίπτωση μίας κοπέλας που έχει δώσει DNA αλλά δεν έχει βρεθεί ίχνος της πουθενά. Και υπάρχει και DNA ενός άλλου ανθρώπου, τον οποίον όμως δεν έχει αναζητήσει κανείς».

Κληθείς να σχολιάσει την ανακοίνωση της εταιρείας για την ταυτοποίηση των επιβατών μέσω των ηλεκτρονικών εισιτηρίων, είπε πως, «δεν θέλω να σχολιάσω τις απαντήσεις της εταιρείας, καθώς το βράδυ εκείνο στη σύσκεψη στο Κέντρο Επιχείρησης η εταιρεία ήρθε πολύ αργά.

Θα πρέπει σε κάθε μαζική μεταφορά να είναι γνωστή η ταυτότητα των ανθρώπων».

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος βρέθηκε στη Λάρισα, εκεί όπου οι γονείς περίμεναν να μάθουν τα νέα για τα παιδιά τους. «Αυτή η εικόνα (των γονιών) θα με συνοδεύει μέχρι να φύγω από τη ζωή. Δεν υπάρχει. Συζήτησα με μερικούς από τους ανθρώπους προσπαθώντας να τους στηρίξω, πώς να τους στηρίξεις. Δεν είναι θέμα προς συζήτηση, αλλά συναισθήματα που συνοδεύουν τον καθένα», είπε σχετικά.

«Αυτονόητη η υποχρέωση του να σταθούμε δίπλα στους πολίτες και να προχωρήσουν», είπε ερωτηθείς για το αν θα συνεχιστεί η ψυχολογική υποστήριξη των οικογενειών των θυμάτων.

Επανάλαβε ότι, πρέπει «να αποδοθούν οι ευθύνες» για την τραγωδία και πως, «δεν έχει έρθει η ώρα για πολιτικές αντιπαραθέσεις».

Τέλος, όσο αφορά στη χθεσινή του συνομιλία με τον Τούρκο ομόλογό του, είπε πως «έχουμε έρθει σε επικοινωνία και πιο κοντά με τον Σοϊλού μετά τον σεισμό. Τότε τον πήρα για συλλυπητήρια και τώρα κατά βάση έπραξε κι εκείνος το ίδιο».

