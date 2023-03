Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία: Ο νεότερος απολογισμός των νεκρών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον τελευταίο επίσημο απολογισμό έδωσε στη δημοσιότητα ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας Σουλεϊμάν Σοϊλού.

Τουλάχιστον 45.968 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Τουρκία από τους σεισμούς που έπληξαν τον προηγούμενο μήνα τις νοτιοανατολικές επαρχίες της χώρας, σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα χθες Σάββατο ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας Σουλεϊμάν Σοϊλού. Μεταξύ αυτών είναι 4.267 Σύροι, διευκρίνισε.

Από την 6η Φεβρουαρίου, όταν δύο ισχυροί σεισμοί (μεγέθους 7,8 και 7,6 βαθμών) συγκλόνισαν τη νοτιοανατολική Τουρκία και τη βορειοδυτική Συρία, έχουν καταγραφεί 13.722 μετασεισμοί, είπε ο τούρκος υπουργός κατά την επίσκεψή του στην επαρχία Χατάι, όπου 6.832 κτήρια έχουν κριθεί κατεδαφιστέα και άλλα 19.042 έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές.

Πάνω από 1,5 εκατ. σεισμόπληκτοι μένουν σε σκηνές, ενώ στις πληγείσες περιοχές καταφθάνουν επίσης χιλιάδες κοντέινερ. Σχεδόν 1,6 εκατ. οικογένειες έχουν λάβει επίδομα 10.000 τουρκικών λιρών (σ.σ. 498 ευρώ), είπε ο Σοϊλού.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός των θυμάτων σε Τουρκία και Συρία υπολογίζεται σε 54.444, αφού οι τελευταίες πληροφορίες από το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κάνουν λόγο για συνολικά 8.476 νεκρούς στις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Δαμασκού και εκείνων που ελέγχουν οι αντικαθεστωτικοί αντάρτες.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: Θρήνος στην Κύπρο για τους δυο νέους - Πότε θα γίνουν οι κηδείες τους

Τραγωδία στα Τέμπη – Προφυλλίδης: η μόνη πίεση που θα υποκύψω είναι για την αποκάλυψη της αλήθειας

Κυριακή της Ορθοξοδίας: Τι γιορτάζουμε και τι τρώμε