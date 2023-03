Κοινωνία

Τέμπη – ΟΣΕ: Σε αργία ο σταθμάρχης Λάρισας και ο προϊστάμενός του

Οι ανακοινώσεις του ΟΣΕ και του υπουργείου Μεταφορών για τον σταθμάρχη Λάρισας και τον προϊστάμενό του.

Σε αργία έχουν τεθεί ο σταθμάρχης βάρδιας του Σταθμού της Λάρισας και ο προϊστάμενός του, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η προανακριτική διαδικασία για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος όπως γνωστοποιεί με σημερινή ανακοίνωση του ο ΟΣΕ.

Δεσμεύεται ότι θα κάνει «ό,τι είναι δυνατόν για να αποδοθεί πλήρης και απόλυτη δικαιοσύνη σε ότι αφορά τα αίτια του τραγικού συμβάντος στο οποίο χάθηκαν τόσες ανθρώπινες ζωές». Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση του ΟΣΕ «Από την πρώτη στιγμή η διοίκηση και τα στελέχη του Οργανισμού βρέθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος και με ειδικά συνεργεία έχουν ρίξει το βάρος τους στον απεγκλωβισμό των επιβατών και τη συνολική αντιμετώπιση του δυστυχήματος στο πεδίο συνδράμοντας όλους τους συναρμόδιους φορείς».

Εκφράζοντας για άλλη μια φορά τα συλλυπητήρια και την οδύνη του αναφέρει πως υπό το βάρος τέτοιων συνθηκών και με βάση αυτές τις προτεραιότητες είναι εξαιρετικά δύσκολο ο Οργανισμός να ανταποκριθεί στην λεπτομερή ενημέρωση της κοινής γνώμης μέσω των ΜΜΕ κάτι το οποίο θα συμβεί το επόμενο διάστημα με το μέγιστο σεβασμό στα θύματα του δυστυχήματος».

Η ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών

«Βάσει του άρθρου 102/30-5-2022 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του ΟΣΕ και κατόπιν απόφασης του Προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του Οργανισμού κ. Σπ. Πατέρα, από 4-3-2023 τίθεται σε αργία ο Επιθεωρητής Νικολάου Δημήτριος του Παναγιώτη μέχρι την διεξοδική διερεύνηση της καταλληλότητας και επιλογής του Σταθμάρχη Σαμαρά Βασιλείου για υπηρεσία στον στ. Λάρισας».

Η ανακοίνωση του ΟΣΕ

«Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος για άλλη μια φορά εκφράζει τα συλλυπητήρια και την οδύνη του, δεσμευόμενος ότι θα κάνει ότι είναι δυνατόν για να αποδοθεί πλήρης και απόλυτη δικαιοσύνη σε ότι αφορά τα αίτια του τραγικού συμβάντος στο οποίο χάθηκαν τόσες ανθρώπινες ζωές.

Από την πρώτη στιγμή η διοίκηση και τα στελέχη του Οργανισμού βρέθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος και με ειδικά συνεργεία έχουν ρίξει το βάρος τους στον απεγκλωβισμό των επιβατών και τη συνολική αντιμετώπιση του δυστυχήματος στο πεδίο συνδράμοντας όλους τους συναρμόδιους φορείς.

Υπό το βάρος τέτοιων συνθηκών και με βάση αυτές τις προτεραιότητες είναι εξαιρετικά δύσκολο ο Οργανισμός να ανταποκριθεί στην λεπτομερή ενημέρωση της κοινής γνώμης μέσω των ΜΜΕ κάτι το οποία θα συμβεί το επόμενο διάστημα με το μέγιστο σεβασμό στα θύματα του δυστυχήματος.

Ο ΟΣΕ κάνει επιπλέον γνωστό ότι, ο Σταθμάρχης βάρδιας του Σταθμού της Λάρισας και ο Προϊστάμενος του έχουν τεθεί από την πρώτη στιγμή σε αργία καθότι βρίσκεται σε εξέλιξη η προανακριτική διαδικασία για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος».

