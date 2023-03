Κοινωνία

Τέμπη: Λουλούδια αφήνουν συγγενείς στον τόπο της τραγωδίας (εικόνες)

Συνεχίζεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής στο σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη, ενώ τα συνεργεία που εργάζονται στον χώρο σήκωσαν το τέταρτο βαγόνι για να ερευνήσουν τι υπάρχει από κάτω.

Λευκά λουλούδια αφήνουν συγγενείς στον χώρο της τραγωδίας

Μέχρι στιγμής 57 άνθρωποι έχει επιβεβαιωθεί ότι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά τη φονική σύγκρουση των τρένων. Οι συγγενείς των θυμάτων επισκέπτονται το σημείο της τραγωδίας και αφήνουν λευκά λουλούδια στη μνήμη των αγαπημένων τους προσώπων.

Όπως είναι φυσικό, το κλίμα είναι πολύ βαρύ, με τους ανθρώπους που φτάνουν στο σημείο να είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση αφού αντικρίζουν το θέαμα των διαλυμένων βαγονιών.

Ιερώνυμος για Τέμπη: Φέτος η Μεγάλη Εβδομάδα ήρθε νωρίτερα

Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου τελέστηκαν στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών Συνοδική Θεία Λειτουργία για την Κυριακή της Ορθοδοξίας και επιμνημόσυνη δέηση για τους νεκρούς των Τεμπών.

Συλλειτούργησαν οι μητροπολίτες Ελευθερουπόλεως Χρυσόστομος, Σερβίων και Κοζάνης Παύλος, Αλεξανδρουπόλεως 'Ανθιμος, Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβας, Χίου, Ψαρών και Οινουσσών Μάρκος, Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητος, Μάνης Χρυσόστομος, Φθιώτιδος Συμεών, Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος, Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμος, Περιστερίου Γρηγόριος και ο αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, επίσκοπος Ωρεών Φιλόθεος.

Στο πέρας της σημερινής Ακολουθίας τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ Αναπαύσεως των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Μνημόσυνο, άλλωστε, τελέστηκε σε όλους τους ναούς της Ελλάδας.

«Φέτος η Μεγάλη Εβδομάδα ήρθε νωρίτερα… και δεν υπάρχουν λόγια να αποτυπώσουν τον ανθρώπινο πόνο. Και όλοι μας σαν την Παναγία που ως μάνα θρήνησε τον Χριστό θρηνούμε για αυτά τα παιδιά μας», τόνισε ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας σε συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα, λίγες ημέρες μετά το τραγικό συμβάν που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

