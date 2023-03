Κοινωνία

Επεισόδια στο Σύνταγμα: Μολότοφ, συλλήψεις και τραυματίες αστυνομικοί (εικόνες)

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τα επεισόδια στο Σύνταγμα. Ομάδα ατόμων επιτέθηκαν σε αστυνομικούς και προκάλεσαν ζημιές.



Ανακοίνωση εξέδωσε το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ για τα επεισόδια που έγιναν νωρίτερα στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, κατά την διάρκεια της συγκέντρωσης και πορείας διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν περίπου 10.000 άτομα με πρωτοβουλία διάφορων σωματείων, οργανώσεων και συλλογικοτήτων για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σύμφωνα με την ΕΛ. ΑΣ, μια ομάδα πάνω από 200 άτομα που βρίσκονταν μέσα και στην περίμετρο της συγκέντρωσης και στη συνέχεια της πορείας, εκτόξευσαν μάρμαρα, πέτρες και βόμβες μολότοφ εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων.

Τα άτομα αυτά, όπως σημειώνει η Αστυνομία, ενώ βρίσκονταν στο τέλος της πορείας και συγκεκριμένα στην οδό Πανεπιστημίου, συνέχισαν τις επιθέσεις εναντίον των αστυνομικών προκαλώντας παράλληλα φθορές σε κτίρια και οχήματα.

«Οι αστυνομικές δυνάμεις για να αποκρούσουν τις επιθέσεις, πραγματοποίησαν περιορισμένη χρήση των αναγκαίων ενδεδειγμένων μέσων και προχώρησαν σε 6 προσαγωγές ατόμων, από τα οποία τα 5 συνελήφθησαν» αναφέρει το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ στην ανακοίνωση.

Τέλος, όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ, από τις παραπάνω επιθέσεις τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

ΣΥΡΙΖΑ: Δακρυγόνα στο Σύνταγμα. Τόση ήταν η ειλικρίνεια της συγγνώμης του κ. Μητσοτάκη

«Πριν ακόμη στερέψουν τα δάκρυα για τους ανθρώπους που έχασαν άδικα τη ζωή τους στα Τέμπη, η κυβέρνηση έδωσε σήμερα εντολή να ρίξουν δακρυγόνα εναντίον όσων ειρηνικά διαδήλωναν στο Σύνταγμα για τη δικαίωση των νεκρών, για τη δικαιοσύνη και την αλήθεια».

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και σχολιάζει: «Τόση ήταν ειλικρίνεια της συγγνώμης του κυρίου Μητσοτάκη».

